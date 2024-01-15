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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Учителя омской школы №28 показали «постный» обед из столовой

«Постный обед»: учителя омской школы не обнаружили в своей тарелке заявленную курицу

15 января 2024, 05:38
Фото: 1MI

Учителя омской школы №28 показали «постный» обед из столовой

В меню заявлен рис с курицей, но курицу в тарелке не нашли.

В паблике «Я живу [В] Омске» сотрудники школы опубликовали видео, на котором запечатлен обед. Казус во время трапезы произошел в школе №28. Сотрудники образовательного учреждения записали видео, на котором запечатлено блюдо. Рис с курицей оказался без курицы.

«Рис с курицей. А курица где?» — говорит, по всей видимости, педагог.
Фото: Скриншот видео из паблика Я живу [В] Омске

Редакция Города55 запросила в департаменте образования мэрии Омска комментарий по поводу данной жалобы. Как оказалось, казус связан с перестройкой работы столовой.

«В данном образовательном учреждении работает новый поставщик питания, который допустил просчеты с количеством поставленных продуктов и количеством обучающихся. В настоящее время с поставщиком питания ведется претензионная работа, вопрос находится на контроле специалистов департамента образования», — прокомментировали ситуацию в департаменте образования.

Директору школы указали на то, что необходимо ежедневно контролировать организацию питания.

Сменился поставщик. Омские школьники остались без обедов после новогодних каникул
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#Видео#Омск#Департамент образования#Новости#Ольга Акамова#Столовая#Курица#Контроль#Постный обед#Школа №28#Рис#Поставщик питания#Просчеты
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