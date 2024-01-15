«Постный обед»: учителя омской школы не обнаружили в своей тарелке заявленную курицу

В паблике «Я живу [В] Омске» сотрудники школы опубликовали видео, на котором запечатлен обед. Казус во время трапезы произошел в школе №28. Сотрудники образовательного учреждения записали видео, на котором запечатлено блюдо. Рис с курицей оказался без курицы.