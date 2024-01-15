«Постный обед»: учителя омской школы не обнаружили в своей тарелке заявленную курицу

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В паблике «Я живу [В] Омске» сотрудники школы опубликовали видео, на котором запечатлен обед. Казус во время трапезы произошел в школе №28. Сотрудники образовательного учреждения записали видео, на котором запечатлено блюдо. Рис с курицей оказался без курицы.
«Рис с курицей. А курица где?» — говорит, по всей видимости, педагог.
Редакция Города55 запросила в департаменте образования мэрии Омска комментарий по поводу данной жалобы. Как оказалось, казус связан с перестройкой работы столовой.
«В данном образовательном учреждении работает новый поставщик питания, который допустил просчеты с количеством поставленных продуктов и количеством обучающихся. В настоящее время с поставщиком питания ведется претензионная работа, вопрос находится на контроле специалистов департамента образования», — прокомментировали ситуацию в департаменте образования.
Директору школы указали на то, что необходимо ежедневно контролировать организацию питания.