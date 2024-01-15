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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:16

В Омске ледовые конструкции и горки закроются после Крещения

Последний шанс. Названа дата закрытия ледовых городков в Омске

15 января 2024, 07:14
Фото: Мэрия Омска

В Омске ледовые конструкции и горки закроются после Крещения

В администрации Омска рассказали, когда последний день работы ледовых конструкций и горок у Цирка и Омской крепости.

19 января — последний день, когда жители Омска смогут посетить ледовые конструкции и покатится на горках, расположенных у Цирка и Омской крепости. Для маленьких омичей и не только там сделали ледяные лабиринты, чаши-ловушки, фотозоны.

Специалисты подрядной организации в ежедневном режиме очищают горки и чаши-ловушки от снега. Такие работы будут выполняться вплоть до закрытия городка. Отметим, что последний день работы ледового городка совпадет с Крещением.

Напомним, что «Зимний Любинский» омичи смогут посетить до 21 января.

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#Снег#Омск#Омская крепость#Цирк#Новости#Крещение#Ольга Акамова#Зимний Любинский#Ледовые городки#Ледяные лабиринты#Чаши-ловушки#Фотозоны
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