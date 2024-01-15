Последний шанс. Названа дата закрытия ледовых городков в Омске

19 января — последний день, когда жители Омска смогут посетить ледовые конструкции и покатится на горках, расположенных у Цирка и Омской крепости. Для маленьких омичей и не только там сделали ледяные лабиринты, чаши-ловушки, фотозоны.



Специалисты подрядной организации в ежедневном режиме очищают горки и чаши-ловушки от снега. Такие работы будут выполняться вплоть до закрытия городка. Отметим, что последний день работы ледового городка совпадет с Крещением.



Напомним, что «Зимний Любинский» омичи смогут посетить до 21 января.