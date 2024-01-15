Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

иллюстрация

Попались под руку. Омич жестоко избил детскими лыжами пьяного соседа

15 января 2024, 11:19
Фото: Город55
иллюстрация

Омич жестоко избил детскими лыжами пьяного соседа по лестничной клетке

Мужчина хотел защититься, поскольку ему угрожали ножом, но переусердствовал.

В региональном УМВД рассказали о возбуждении уголовного дела. Причиной для этого стал конфликт соседей в Ленинском округе. Для одного из них история закончилась госпитализацией.

Встреча случилась в субботу вечером, 13 января, в общежитии на улице 2-я Ленинградская. Пьяный 46-летний мужчина начал ссориться с 41-летним соседом. В словесной перепалке он достал нож и стал угрожать оппоненту. Тот же решил защититься тем, что было под рукой.

Омич схватил детские лыжи и несколько раз ударил ими нападавшего. После этого он самостоятельно вызвал скорую и полицию. У пьяного соседа диагностировали закрытые травмы головы, перелом ребер, ссадины и ушибы.

«За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, уголовным законодательством предусмотрено наказание от исправительных работ сроком до одного года вплоть до лишения свободы на тот же срок», — объяснили в пресс-центре полиции.

Расследование продолжается. Известно, что до этого сосед пострадавшего уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство. Зачинщика конфликта также неоднократно судили — за воровство и угрозу убийством.

Ранее Город55 писал об инцидентах, которые случились в Омской области в период новогодних праздников. Не обошлось, разумеется, без пьяных посиделок и уголовных дел.

Хорошо посидели. В Омске мужчина вонзил нож в сердце знакомому на январских выходных
Узнать подробнее
Новогодний конфликт. 38-летний омич избил свою сожительницу до переломов
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Уголовное дело#Рецидивист#Тяжкий вред здоровью#Алина Ясинская
Подпишитесь
«Не может обслуживаться». Как обстоят дела в аварийном доме, где все еще живут омичи
Сегодня, 11:11
Неожиданно. Поменяет работу. Директор депобразования Бикмаев решил уйти из мэрии Омска
Сегодня, 04:24
Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО
Сегодня, 04:11
Новые названия. В Омской области хотят переименовать еще два министерства
Сегодня, 05:19
«Вакантное место»: экс-главу Кировского округа избрали депутатом Омского горсовета
Сегодня, 03:01
Пресс-конференция губернатора. Снежный плен. Внезапная тьма. Темы минувшей недели
Вчера, 10:31