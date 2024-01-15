Попались под руку. Омич жестоко избил детскими лыжами пьяного соседа

Встреча случилась в субботу вечером, 13 января, в общежитии на улице 2-я Ленинградская. Пьяный 46-летний мужчина начал ссориться с 41-летним соседом. В словесной перепалке он достал нож и стал угрожать оппоненту. Тот же решил защититься тем, что было под рукой.