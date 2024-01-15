Попались под руку. Омич жестоко избил детскими лыжами пьяного соседа

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В региональном УМВД рассказали о возбуждении уголовного дела. Причиной для этого стал конфликт соседей в Ленинском округе. Для одного из них история закончилась госпитализацией.
Встреча случилась в субботу вечером, 13 января, в общежитии на улице 2-я Ленинградская. Пьяный 46-летний мужчина начал ссориться с 41-летним соседом. В словесной перепалке он достал нож и стал угрожать оппоненту. Тот же решил защититься тем, что было под рукой.
Омич схватил детские лыжи и несколько раз ударил ими нападавшего. После этого он самостоятельно вызвал скорую и полицию. У пьяного соседа диагностировали закрытые травмы головы, перелом ребер, ссадины и ушибы.
«За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, уголовным законодательством предусмотрено наказание от исправительных работ сроком до одного года вплоть до лишения свободы на тот же срок», — объяснили в пресс-центре полиции.
Расследование продолжается. Известно, что до этого сосед пострадавшего уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство. Зачинщика конфликта также неоднократно судили — за воровство и угрозу убийством.
Ранее Город55 писал об инцидентах, которые случились в Омской области в период новогодних праздников. Не обошлось, разумеется, без пьяных посиделок и уголовных дел.