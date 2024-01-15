Плавание в холодной воде может снизить уровень глюкозы у людей с диабетом

Эксперимент проводился на крысах, которых разделили на несколько групп. Одну группу кормили пищей с высоким содержанием жиров, а другие получали экстракт корицы или лекарства от диабета, а также плавали в холодной или теплой воде, пишет ИА RuNews24.ru.