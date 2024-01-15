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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Плавание в холодной воде может снизить уровень глюкозы у людей с диабетом

15 января 2024, 07:36
Ученые обнаружили способ увеличения чувствительности к инсулину и снижения уровня глюкозы у людей с диабетом. Согласно исследованию, данный метод заключается в плавании в холодной воде. Это помогает снизить содержание глюкозы в крови.

Эксперимент проводился на крысах, которых разделили на несколько групп. Одну группу кормили пищей с высоким содержанием жиров, а другие получали экстракт корицы или лекарства от диабета, а также плавали в холодной или теплой воде, пишет ИА RuNews24.ru.

Результаты исследования показали, что наиболее эффективным было сочетание плавания в холодной воде и приема экстракта корицы. У грызунов, подвергшихся такому воздействию, наблюдалось снижение уровня белков TBC1D1 и TBC1D4, которые связаны с пониженной чувствительностью к инсулину.

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