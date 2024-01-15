Ожидается повышение температуры в Центральной России

Эксперты объясняют этот феномен восстановлением зонального процесса, который обеспечивает перемещение воздушных масс с запада на восток. В результате, уже в понедельник ожидается повышение температуры на более чем 10 градусов по сравнению с прошлой неделей, а в дальнейшем, возможно, и на 20 градусов, пишет ФедералПресс.