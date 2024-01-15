Ожидается повышение температуры в Центральной России

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Эксперты объясняют этот феномен восстановлением зонального процесса, который обеспечивает перемещение воздушных масс с запада на восток. В результате, уже в понедельник ожидается повышение температуры на более чем 10 градусов по сравнению с прошлой неделей, а в дальнейшем, возможно, и на 20 градусов, пишет ФедералПресс.
Зональный процесс будет сохраняться и во вторник, что приведет к продолжению подъема температуры на 3-4 градуса выше нормы. Метеорологи рекомендуют жителям регионов, где ожидается потепление, быть готовыми к резким изменениям погоды и соблюдать меры предосторожности.
Отмечается, что некоторые ученые связывают всемирное потепление с экологическими процессами. В России также актуальна проблема экологии, в частности, в этой осенью в Норильске запущена серная программа.