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Омскому АО «Тепловая компания» снова пригрозили банкротством

Омскую «Тепловую» хотят банкротить еще и торговцы оборудованием из Москвы

15 января 2024, 07:35
Фото: Город55

Омскому АО «Тепловая компания» снова пригрозили банкротством

«Анатрейд» официально заявил о своем намерении обратиться в суд.

Общество с ограниченной ответственностью «Анатрейд», зарегистрированное в Москве на улице Талалихина, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

«Анатрейд» специализируется на оптовой торговле электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, его доход за 2022 год (последний год, за который есть данные) составил 1 млн рублей при общей выручке, превышающей 15 млн. Учредителем и генеральным директором фирмы является Александр Бударин.

Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника. В случае ТК один кредитор все же дошел до суда, и его заявление принято к производству.

Кстати, «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это ни в коем случае не останавливает. Скажем, в октябре банкротством ей пригрозили сразу 10 компаний.

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#Бизнес#Тепловая компания#Новости#Николай Эйхвальд
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