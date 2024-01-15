Омскую «Тепловую» хотят банкротить еще и торговцы оборудованием из Москвы

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Общество с ограниченной ответственностью «Анатрейд», зарегистрированное в Москве на улице Талалихина, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«Анатрейд» специализируется на оптовой торговле электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, его доход за 2022 год (последний год, за который есть данные) составил 1 млн рублей при общей выручке, превышающей 15 млн. Учредителем и генеральным директором фирмы является Александр Бударин.
Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника. В случае ТК один кредитор все же дошел до суда, и его заявление принято к производству.
Кстати, «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это ни в коем случае не останавливает. Скажем, в октябре банкротством ей пригрозили сразу 10 компаний.