«Нефтегазстроймонтажу» снова пригрозили банкротством

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж», зарегистрированное в Омске на улице Долгирева, снова оказалось под угрозой банкротства. ИП Галина Понкратова опубликовала официальное сообщение о своем намерении обратиться в суд с требованием признать НГСМ несостоятельным должником.
Пократова специализируется на «деятельности автомобильного грузового транспорта и услугам по перевозкам», в истории с НГСМ ее представителем является Александр Пальчиковский — директор и единственный учредитель ООО «Проект-Заказ-Контроль», прописанного в Санкт-Петербурге.
Напомним: «Нефтегазстроймонтаж» — компания, которой владеют Дмитрий Немиш (он еще и занимает пост гендиректора) и Анвар Аминов. Немиш в ближайшее время предстанет перед судом из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей. Налоговая служба уже потребовала от Арбитражного суда признать НГСМ банкротом, но ее заявление было оставлено без движения.