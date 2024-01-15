«Нефтегазстроймонтажу» снова пригрозили банкротством

Напомним: «Нефтегазстроймонтаж» — компания, которой владеют Дмитрий Немиш (он еще и занимает пост гендиректора) и Анвар Аминов. Немиш в ближайшее время предстанет перед судом из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей. Налоговая служба уже потребовала от Арбитражного суда признать НГСМ банкротом, но ее заявление было оставлено без движения.