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У компании Дмитрия Немиша объявился новый непримиримый кредитор

«Нефтегазстроймонтажу» снова пригрозили банкротством

15 января 2024, 08:03
Фото: 1MI

У компании Дмитрия Немиша объявился новый непримиримый кредитор

На этот раз свои деньги хочет получить ИП Понкратова.

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж», зарегистрированное в Омске на улице Долгирева, снова оказалось под угрозой банкротства. ИП Галина Понкратова опубликовала официальное сообщение о своем намерении обратиться в суд с требованием признать НГСМ несостоятельным должником.

Пократова специализируется на «деятельности автомобильного грузового транспорта и услугам по перевозкам», в истории с НГСМ ее представителем является Александр Пальчиковский — директор и единственный учредитель ООО «Проект-Заказ-Контроль», прописанного в Санкт-Петербурге.

Напомним: «Нефтегазстроймонтаж» — компания, которой владеют Дмитрий Немиш (он еще и занимает пост гендиректора) и Анвар Аминов. Немиш в ближайшее время предстанет перед судом из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей. Налоговая служба уже потребовала от Арбитражного суда признать НГСМ банкротом, но ее заявление было оставлено без движения.

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#Бизнес#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Нефтгазмтроймонтаж
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