На дрова и сувениры. Какими необычными способами омичи избавляются от новогодних елей

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Опрос среди жителей города провел сервис по поиску работы «SuperJob». Оказалось, что почти каждый второй омич не выбрасывает деревья, а выбирает экологичную утилизацию. 22% респондентов сдают деревья на переработку, еще 19% использую как дрова, а 7% отдают в зоопарк. Кроме того, 1% опрошенных предпочитает мастерить из них сувениры.
Однако процент тех, кто выбрасывает новогодние елки, также велик. 35% горожан уже избавились от дерева или только планируют это сделать. Еще 12% пока не решили, как поступят с елью.
Напомним, что в Омске работает 12 пунктов приема елей на переработку. По адресу ул. Пушкина, 2, новогодние деревья можно сдать до 22 января, также прием осуществляется на парковке у торгового центра «Мега». Полный список адресов смотрите в нашем материале.