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Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Стало известно, как омичи утилизируют новогодние ели после праздника

На дрова и сувениры. Какими необычными способами омичи избавляются от новогодних елей

15 января 2024, 13:11
Фото: 1MI

Стало известно, как омичи утилизируют новогодние ели после праздника

Почти половина омичей сдают деревья на переработку или используют для бытовых нужд.

Опрос среди жителей города провел сервис по поиску работы «SuperJob». Оказалось, что почти каждый второй омич не выбрасывает деревья, а выбирает экологичную утилизацию. 22% респондентов сдают деревья на переработку, еще 19% использую как дрова, а 7% отдают в зоопарк. Кроме того, 1% опрошенных предпочитает мастерить из них сувениры.

Однако процент тех, кто выбрасывает новогодние елки, также велик. 35% горожан уже избавились от дерева или только планируют это сделать. Еще 12% пока не решили, как поступят с елью.

Напомним, что в Омске работает 12 пунктов приема елей на переработку. По адресу ул. Пушкина, 2, новогодние деревья можно сдать до 22 января, также прием осуществляется на парковке у торгового центра «Мега». Полный список адресов смотрите в нашем материале.

С заботой о природе. В Омске заработали пункты приема новогодних елей
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#Омск#Омская область#Новогодняя елка#Новости#Елка#Анастасия Баянова#Ель#Елки
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