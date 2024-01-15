На дрова и сувениры. Какими необычными способами омичи избавляются от новогодних елей

Опрос среди жителей города провел сервис по поиску работы «SuperJob». Оказалось, что почти каждый второй омич не выбрасывает деревья, а выбирает экологичную утилизацию. 22% респондентов сдают деревья на переработку, еще 19% использую как дрова, а 7% отдают в зоопарк. Кроме того, 1% опрошенных предпочитает мастерить из них сувениры.