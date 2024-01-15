Эксперт развеяла миф о пользе воды с лимоном

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Согласно объяснению врача, лимонная вода не способствует запуску пищеварения или ускорению обмена веществ. Важно пить достаточное количество воды для нормального пищеварения, а лимон здесь не играет особой роли.
Лимонная вода содержит витамин С, который полезен для организма. Он участвует в метаболизме и усвоении других витаминов, а также защищает клетки от старения. Однако в воде с лимоном витамина С мало, поэтому лучше есть фрукты и овощи, рассказала врач в интервью Pravda.ru.
Также есть несколько исследований, которые показывают, что лимон может помочь снизить артериальное давление. Однако высокое давление является симптомом нарушений в организме, поэтому обсуждение с врачом и установление причины повышенного давления необходимы.
Относительно кислотно-щелочного баланса врач отметила: организм сам способен его регулировать. Если он нарушен, необходимо обратиться к специалисту.
Так что добавление лимона в воду — это дело вкуса, считает Кашух. Для поддержания здоровья важно пить достаточное количество воды каждый день. Если не нравится обычная вода, можно добавить немного лимона, огурца или мяты. Однако, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно быть осторожными. кроме этого, избыток витамина С может вызвать расстройство желудка.