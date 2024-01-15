Эксперт развеяла миф о пользе воды с лимоном

Так что добавление лимона в воду — это дело вкуса, считает Кашух. Для поддержания здоровья важно пить достаточное количество воды каждый день. Если не нравится обычная вода, можно добавить немного лимона, огурца или мяты. Однако, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно быть осторожными. кроме этого, избыток витамина С может вызвать расстройство желудка.