Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:00

Published Сегодня, 18:00

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Эксперт развеяла миф о пользе воды с лимоном

15 января 2024, 18:00
Считается, что употребление лимонной воды помогает похудеть, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Однако гастроэнтеролог и врач Екатерина Кашух говорит, что нет достоверных научных исследований, которые бы подтвердили эти утверждения.

Согласно объяснению врача, лимонная вода не способствует запуску пищеварения или ускорению обмена веществ. Важно пить достаточное количество воды для нормального пищеварения, а лимон здесь не играет особой роли.

Лимонная вода содержит витамин С, который полезен для организма. Он участвует в метаболизме и усвоении других витаминов, а также защищает клетки от старения. Однако в воде с лимоном витамина С мало, поэтому лучше есть фрукты и овощи, рассказала врач в интервью Pravda.ru.

Также есть несколько исследований, которые показывают, что лимон может помочь снизить артериальное давление. Однако высокое давление является симптомом нарушений в организме, поэтому обсуждение с врачом и установление причины повышенного давления необходимы.

Относительно кислотно-щелочного баланса врач отметила: организм сам способен его регулировать. Если он нарушен, необходимо обратиться к специалисту.

Так что добавление лимона в воду — это дело вкуса, считает Кашух. Для поддержания здоровья важно пить достаточное количество воды каждый день. Если не нравится обычная вода, можно добавить немного лимона, огурца или мяты. Однако, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно быть осторожными. кроме этого, избыток витамина С может вызвать расстройство желудка.

Подпишитесь
«Не может обслуживаться». Как обстоят дела в аварийном доме, где все еще живут омичи
Сегодня, 11:11
Неожиданно. Поменяет работу. Директор депобразования Бикмаев решил уйти из мэрии Омска
Сегодня, 04:24
Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО
Сегодня, 04:11
Новые названия. В Омской области хотят переименовать еще два министерства
Сегодня, 05:19
«Вакантное место»: экс-главу Кировского округа избрали депутатом Омского горсовета
Сегодня, 03:01
Пресс-конференция губернатора. Снежный плен. Внезапная тьма. Темы минувшей недели
Вчера, 10:31