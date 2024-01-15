Бюджет нового фильма 'Форсаж' будет сокращен почти в два раза

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Последний, десятый фильм в серии не сумел полностью окупиться в кинотеатрах, заработав немного более 700 миллионов долларов по всему миру. Это приемлемый результат для фильмов с небольшим бюджетом, однако для франшизы это стал неудачей.
Бюджет нового фильма пока неизвестен, но большинство экспертов считает, что он будет почти в два раза меньше. Сюжет также изменится, отойдя от глобальных приключений команды, и сосредоточится на локальных гонках и ограблениях.
Следует отметить, что этот фильм станет последним для актера Вин Дизеля в рамках этой серии. Такое решение может быть связано с обвинениями в сексуальном насилии, которые были предъявлены ему за события, которые, якобы, произошли в 2010 году. Однако актер продолжит работать над другой популярной франшизой — «Риддик».