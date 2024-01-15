Бюджет нового фильма 'Форсаж' будет сокращен почти в два раза

Следует отметить, что этот фильм станет последним для актера Вин Дизеля в рамках этой серии. Такое решение может быть связано с обвинениями в сексуальном насилии, которые были предъявлены ему за события, которые, якобы, произошли в 2010 году. Однако актер продолжит работать над другой популярной франшизой — «Риддик».