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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Бюджет нового фильма 'Форсаж' будет сокращен почти в два раза

15 января 2024, 11:21
Киностудия Universal планирует вернуться к исходным идеям серии «Форсаж» в последней части франшизы, пишет Pravda.Ru.

Последний, десятый фильм в серии не сумел полностью окупиться в кинотеатрах, заработав немного более 700 миллионов долларов по всему миру. Это приемлемый результат для фильмов с небольшим бюджетом, однако для франшизы это стал неудачей.

Бюджет нового фильма пока неизвестен, но большинство экспертов считает, что он будет почти в два раза меньше. Сюжет также изменится, отойдя от глобальных приключений команды, и сосредоточится на локальных гонках и ограблениях.

Следует отметить, что этот фильм станет последним для актера Вин Дизеля в рамках этой серии. Такое решение может быть связано с обвинениями в сексуальном насилии, которые были предъявлены ему за события, которые, якобы, произошли в 2010 году. Однако актер продолжит работать над другой популярной франшизой — «Риддик».

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