Была с биркой. В Омске засудили администрацию из-за нападения собаки на ребенка

Ранее Город55 о серьезном нападении целой стаи собак на школьника. Это произошло в Старом Кировске. Мальчик вышел из дома и направился на учебу, когда одна из собак кинулась за ним. Она повалила его на землю и прокусила штаны. Другие также были рядом с ребенком, что случайно увидел сосед. Мужчина отогнал стаю. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.