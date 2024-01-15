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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

иллюстрация

Была с биркой. В Омске засудили администрацию из-за нападения собаки на ребенка

15 января 2024, 05:44
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске засудили администрацию из-за нападения собаки на ребенка

Семья мальчика получит компенсацию морального вреда, до уголовного дела ситуация не дошла.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о том, чем закончилась история нападения собаки на ребенка. Инцидент случился летом 2023 года на улице Гуртьева.

Днем к мальчику подбежал бродячий пес с биркой на ухе и укусил его. Юный омич получил травмы левой ноги и руки. Медики оказали ему необходимую помощь и поставили прививки.

«Вреда здоровью, влекущего уголовную ответственность, не причинено. Вместе с тем ребенок испытал стресс, испуг и физическую боль», — отметили в надзорном ведомства.

Прокурор Ленинского округа обратился по данному факту в суд, чтобы взыскать с администрации Омска компенсацию морального вреда в пользу ребенка. По итогу семье мальчика выплатят 15 тыс рублей, суд удовлетворил требования. Представители прокуратуры проконтролируют, чтобы мэрия передала компенсацию морального вреда пострадавшей стороне.

Ранее Город55 о серьезном нападении целой стаи собак на школьника. Это произошло в Старом Кировске. Мальчик вышел из дома и направился на учебу, когда одна из собак кинулась за ним. Она повалила его на землю и прокусила штаны. Другие также были рядом с ребенком, что случайно увидел сосед. Мужчина отогнал стаю. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

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#Омск#Омская область#Травмирование ребенка#Прокуратура Омской области#Бродячие собаки#Бездомные собаки#Новости#Укусила собака#Алина Ясинская
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