Была с биркой. В Омске засудили администрацию из-за нападения собаки на ребенка

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о том, чем закончилась история нападения собаки на ребенка. Инцидент случился летом 2023 года на улице Гуртьева.
Днем к мальчику подбежал бродячий пес с биркой на ухе и укусил его. Юный омич получил травмы левой ноги и руки. Медики оказали ему необходимую помощь и поставили прививки.
«Вреда здоровью, влекущего уголовную ответственность, не причинено. Вместе с тем ребенок испытал стресс, испуг и физическую боль», — отметили в надзорном ведомства.
Прокурор Ленинского округа обратился по данному факту в суд, чтобы взыскать с администрации Омска компенсацию морального вреда в пользу ребенка. По итогу семье мальчика выплатят 15 тыс рублей, суд удовлетворил требования. Представители прокуратуры проконтролируют, чтобы мэрия передала компенсацию морального вреда пострадавшей стороне.
Ранее Город55 о серьезном нападении целой стаи собак на школьника. Это произошло в Старом Кировске. Мальчик вышел из дома и направился на учебу, когда одна из собак кинулась за ним. Она повалила его на землю и прокусила штаны. Другие также были рядом с ребенком, что случайно увидел сосед. Мужчина отогнал стаю. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.