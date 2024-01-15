Адвокат Разумовская: Ольгу Орлову не накажут за съемку в клубе Mutabor

«Возможно Орлову могут обвинить в пропаганде ЛГБТ*, если докажут, что она снимала и публиковала видео, о которых говорит Vacio. Но я полагаю, что это всего лишь провокационная акция, ничего больше. Сейчас ее вину практически невозможно подтвердить», — заключила Разумовская.