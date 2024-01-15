Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Адвокат Разумовская: Ольгу Орлову не накажут за съемку в клубе Mutabor

Адвокат Разумовская: Ольгу Орлову не накажут за съемку в клубе Mutabor

15 января 2024, 15:00
Фото: 1MI
Рэпер Vacio обвинил Ольгу Орлову в распространении видео с «голой вечеринки» Ивлеевой, однако адвокат Разумовская считает, что доказать ее вину будет практически невозможно.

Рэпер Vacio, оказавшийся в центре скандала после публикации видео с «раздетой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой в одной носке, обвинил в этом ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову. По словам музыканта, именно она распространила видео, которое вызвало возмущение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Адвокат Николая Васильева, выступающего под псевдонимом Vacio, настаивает на проведении экспертизы. Однако по мнению юриста Арсении Разумовской, это бесполезно — нужны доказательства. Кроме того, она считает, что адвокаты Орловой не позволят легко изучить ее телефон. Также такие действия следует предпринимать немедленно, чтобы иметь актуальные данные.

Сейчас экс-участнице поп-группы «Блестящие», по словам эксперта, достаточно сменить свою учетную запись в сервисе онлайн-хранения или даже поменять телефон, чтобы не иметь возможности обвинять ее ни в чем.

«Возможно Орлову могут обвинить в пропаганде ЛГБТ*, если докажут, что она снимала и публиковала видео, о которых говорит Vacio. Но я полагаю, что это всего лишь провокационная акция, ничего больше. Сейчас ее вину практически невозможно подтвердить», — заключила Разумовская.

Подпишитесь
«Не может обслуживаться». Как обстоят дела в аварийном доме, где все еще живут омичи
Сегодня, 11:11
Неожиданно. Поменяет работу. Директор депобразования Бикмаев решил уйти из мэрии Омска
Сегодня, 04:24
Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО
Сегодня, 04:11
Новые названия. В Омской области хотят переименовать еще два министерства
Сегодня, 05:19
«Вакантное место»: экс-главу Кировского округа избрали депутатом Омского горсовета
Сегодня, 03:01
Пресс-конференция губернатора. Снежный плен. Внезапная тьма. Темы минувшей недели
Вчера, 10:31