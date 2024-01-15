Адвокат Разумовская: Ольгу Орлову не накажут за съемку в клубе Mutabor

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Рэпер Vacio, оказавшийся в центре скандала после публикации видео с «раздетой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой в одной носке, обвинил в этом ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову. По словам музыканта, именно она распространила видео, которое вызвало возмущение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Адвокат Николая Васильева, выступающего под псевдонимом Vacio, настаивает на проведении экспертизы. Однако по мнению юриста Арсении Разумовской, это бесполезно — нужны доказательства. Кроме того, она считает, что адвокаты Орловой не позволят легко изучить ее телефон. Также такие действия следует предпринимать немедленно, чтобы иметь актуальные данные.
Сейчас экс-участнице поп-группы «Блестящие», по словам эксперта, достаточно сменить свою учетную запись в сервисе онлайн-хранения или даже поменять телефон, чтобы не иметь возможности обвинять ее ни в чем.
«Возможно Орлову могут обвинить в пропаганде ЛГБТ*, если докажут, что она снимала и публиковала видео, о которых говорит Vacio. Но я полагаю, что это всего лишь провокационная акция, ничего больше. Сейчас ее вину практически невозможно подтвердить», — заключила Разумовская.