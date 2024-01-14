Устойчивый минус и мощный ветер. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей

Начиная с четверга температура пойдет на плавное повышение: в течение дня столбик термометра передвинется с -20 до -16 градусов. Такая тенденция сохранится до самых выходных — уже в воскресенье прогнозируется потепление до -10 градусов. Но, воскресенье окажется и самым ветренным днем: ожидаются порывы ветра до 15 м/c.