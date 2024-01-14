Устойчивый минус и мощный ветер. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
По данным сервиса Ventusky, грядущая неделя принесет в город настоящую зимнюю погоду: будние дни омичей начнутся с понижения температуры до -23 градусов и ветра с порывами до 11-13 м/c, а также полного отсутствия осадков. Подобные метеоусловия сохранятся на протяжении первой половины недели.
Начиная с четверга температура пойдет на плавное повышение: в течение дня столбик термометра передвинется с -20 до -16 градусов. Такая тенденция сохранится до самых выходных — уже в воскресенье прогнозируется потепление до -10 градусов. Но, воскресенье окажется и самым ветренным днем: ожидаются порывы ветра до 15 м/c.
Однако стоит помнить, что погода переменчива и прогноз может измениться в любую секунду. Предыдущая неделя это продемонстрировала очень ярко — сильнейшая метель может разразиться в любую секунду: