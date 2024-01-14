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Posted Сегодня, 04:11

Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

На Омск надвигаются устойчивые морозы и порывистый ветер

Устойчивый минус и мощный ветер. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей

14 января 2024, 04:11
Фото: 1MI

На Омск надвигаются устойчивые морозы и порывистый ветер

Новая неделя начнется с понижения температуры и порывистого ветра, а ясных дней почти не будет.

По данным сервиса Ventusky, грядущая неделя принесет в город настоящую зимнюю погоду: будние дни омичей начнутся с понижения температуры до -23 градусов и ветра с порывами до 11-13 м/c, а также полного отсутствия осадков. Подобные метеоусловия сохранятся на протяжении первой половины недели.

Начиная с четверга температура пойдет на плавное повышение: в течение дня столбик термометра передвинется с -20 до -16 градусов. Такая тенденция сохранится до самых выходных — уже в воскресенье прогнозируется потепление до -10 градусов. Но, воскресенье окажется и самым ветренным днем: ожидаются порывы ветра до 15 м/c.

Похолодание сохранится в первой половине неделиПохолодание сохранится в первой половине недели
Ветер ожидается на протяжении всей неделиВетер ожидается на протяжении всей недели
Похолодание сохранится в первой половине недели
Фото: Ventusky

Однако стоит помнить, что погода переменчива и прогноз может измениться в любую секунду. Предыдущая неделя это продемонстрировала очень ярко — сильнейшая метель может разразиться в любую секунду:

Будьте осторожны. В МЧС омичей предупредили об опасном изменении погоды
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#Погода#Омск#Зима#Новости#Температура#Ветер#Илья Скобин
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