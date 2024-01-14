Осторожно! Омские синоптики спрогнозировали похолодание и метели в начале недели

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Метеорологи прогнозируют мощное понижение температуры и сильный ветер в понедельник, 15 января. Также ожидается небольшой снег (районами он может переходить в метель) и порывистый юго-западный ветер с порывами в 15-20 м/с.
Снижение температуры ожидается уже сегодня ночью — в некоторых районах прогнозируются заморозки до — 32 градусов. В понедельник днем ожидаются температуры в диапазоне от -22 до -27 градусов.
Кроме того, внезапное изменение погодных условий может привести к образованию новых снежных заносов и накатов и снижению видимости на дорогах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обратиться по номеру 101.