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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

Омск столкнется с опасными заморозками и метелью

Осторожно! Омские синоптики спрогнозировали похолодание и метели в начале недели

14 января 2024, 11:49
Фото: 1MI

Омск столкнется с опасными заморозками и метелью

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает омичей о внезапном похолодании и сильном ветре.

Метеорологи прогнозируют мощное понижение температуры и сильный ветер в понедельник, 15 января. Также ожидается небольшой снег (районами он может переходить в метель) и порывистый юго-западный ветер с порывами в 15-20 м/с.

Снижение температуры ожидается уже сегодня ночью — в некоторых районах прогнозируются заморозки до — 32 градусов. В понедельник днем ожидаются температуры в диапазоне от -22 до -27 градусов.

Кроме того, внезапное изменение погодных условий может привести к образованию новых снежных заносов и накатов и снижению видимости на дорогах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обратиться по номеру 101.

#Погода#Снег#Омск#Похолодание#Заморозки#Ветер#Чрезвычайная ситуация#Синоптики#Илья Скобин#Метели
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