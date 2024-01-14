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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:22

В Омске реорганизовали детскую туберкулезную клиническую больницу

Омскую детскую туберкулезную клиническую больницу ликвидировали

14 января 2024, 07:05
Фото: 1MI

В Омске реорганизовали детскую туберкулезную клиническую больницу

Медицинское учреждение, в рамках реорганизации, объединили с Клиническим туберкулезным диспансером.

Слияние медицинских заведений произошло 9 января — об этом свидетельствует информация государственного реестра юридических лиц. Сам процесс реорганизации был инициирован Минздравом Омской области еще летом 2023 года.

Тогда ведомство отмечало пользу объединения медицинских подразделений, поскольку оно позволит повысить эффективность работы: оборудование и специалисты взрослой больницы вполне могут помочь и юным пациентам.

«Маленькие жители региона смогут получать дополнительные виды медицинской помощи за счет лабораторной части и современного оборудования Клинического противотуберкулезного диспансера. Маршрутизация пациентов всех возрастов будет организована с соблюдением всех требованием санитарно-эпидемиологического законодательства», — ранее уточняли в пресс-службе минздрава.

На настоящий момент должность главврача взрослого подразделения медучреждения занимает Марина Татаринцева, детскую больницу с 2020 года возглавляет Елена Цыганкова.

В Омске готовятся к реорганизации детской и взрослой туберкулезных больниц
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#Здоровье#Минздрав#Туберкулез#Новости#Реорганизация#Клиника#Главврач#Детская больница#Слияние#Илья Скобин#Марина Татаринцева#Елена Цыганкова
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