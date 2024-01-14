Новые лица. В Омске стартовали дополнительные выборы депутата горсовета

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Сегодня, 14 января, проходят дополнительные выборы депутата омского горсовета по одномандатному избирательному округу № 34 — ранее за него отвечал Виталий Путинцев. На его место претендуют 6 кандидатов: Андрей Горбачев от «Единой России», Вячеслав Давыденко от партии «Справедливая Россия — За правду», Кирилл Атаманиченко, представляющий ЛДПР, Михаил Федотов от партии КПРФ, Юрий Лавров от партии «Новые люди» и Руслан Хуснутдинов от партии «Коммунисты России».
Выборы проходят на территории Ленинского административного округа — там для избирателей открылись 11 избирательных участков: проголосовать можно в центре досуга «Меридиан», центре духовно-нравственного воспитания «Исток», а также в 6 местных школах и общежитии №1 Омского педагогического колледжа. Работа избирательных участков продлится до 20:00 часов.
Напомним, что 5 сентября 2023 года стало известно о скоропостижной смерти Виталия Путинцева. С 2007 года Виталий Петрович руководил комитетом по вопросам ЖКХ и транспорта при городском Совете. С 2020 года он занимал должность вице-спикера горсовета, с 2022 года — первого вице-спикера.