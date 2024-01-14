Новые лица. В Омске стартовали дополнительные выборы депутата горсовета

Сегодня, 14 января, проходят дополнительные выборы депутата омского горсовета по одномандатному избирательному округу № 34 — ранее за него отвечал Виталий Путинцев. На его место претендуют 6 кандидатов: Андрей Горбачев от «Единой России», Вячеслав Давыденко от партии «Справедливая Россия — За правду», Кирилл Атаманиченко, представляющий ЛДПР, Михаил Федотов от партии КПРФ, Юрий Лавров от партии «Новые люди» и Руслан Хуснутдинов от партии «Коммунисты России».