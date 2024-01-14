Машина перевернулась. Из-за ДТП в Омской области пострадали двое детей

По предварительным данным, водитель (женщина 1990 года рождения) не справилась с управлением — автомобиль Honda Civic ушел в кювет, перевернувшись. Сообщается, что в результате переворота водитель и пассажиры (девушка и две девочки 9 и 14 лет) госпитализированы.