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Published Сегодня, 03:07

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Updated Сегодня, 03:14

Двое детей госпитализированы из-за переворота машины в Омской области

Машина перевернулась. Из-за ДТП в Омской области пострадали двое детей

14 января 2024, 03:07
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Двое детей госпитализированы из-за переворота машины в Омской области

Водитель не справился с управлением на трассе «Омск — Русская Поляна»: машина, перевернувшись, ушла в кювет.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, ДТП произошло в субботу, 13 января. Сотрудники ведомства проводят проверку, устанавливая все обстоятельства.

По предварительным данным, водитель (женщина 1990 года рождения) не справилась с управлением — автомобиль Honda Civic ушел в кювет, перевернувшись. Сообщается, что в результате переворота водитель и пассажиры (девушка и две девочки 9 и 14 лет) госпитализированы.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Ранее Город55 рассказывал о ДТП, из-за которого помощь медиков понадобилась 11-летней девочке:

Сбил на переходе. В Кировском округе Омска 11-летняя девочка попала под колеса машины
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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омская область#Трасса#Новости#Госпитализация#Госавтоинспекция#Илья Скобин#Омск - Русская поляна
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