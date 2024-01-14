Машина перевернулась. Из-за ДТП в Омской области пострадали двое детей

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, ДТП произошло в субботу, 13 января. Сотрудники ведомства проводят проверку, устанавливая все обстоятельства.
По предварительным данным, водитель (женщина 1990 года рождения) не справилась с управлением — автомобиль Honda Civic ушел в кювет, перевернувшись. Сообщается, что в результате переворота водитель и пассажиры (девушка и две девочки 9 и 14 лет) госпитализированы.
Ранее Город55 рассказывал о ДТП, из-за которого помощь медиков понадобилась 11-летней девочке: