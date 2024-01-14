Будьте осторожны. В Госавтоинспекции Омской области рассказали о ситуации на дорогах

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Омской области, сейчас на территории региона наблюдается очень сложная дорожная обстановка. Сотрудники ДПС, контролирующие ситуацию на трассах за городом, сообщают о сильной метели, а вместе с ней и о снижении видимости на дорогах. Кроме того, очень быстро образуются снежные наносы и гололед.