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Госавтоинспекция Омской области призвала водителей быть осторожнее

Будьте осторожны. В Госавтоинспекции Омской области рассказали о ситуации на дорогах

14 января 2024, 08:48
Фото: 1MI

Госавтоинспекция Омской области призвала водителей быть осторожнее

В настоящий момент в регионе наблюдаются крайне сложная дорожная обстановка: сильная метель, гололед и ухудшение видимости.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Омской области, сейчас на территории региона наблюдается очень сложная дорожная обстановка. Сотрудники ДПС, контролирующие ситуацию на трассах за городом, сообщают о сильной метели, а вместе с ней и о снижении видимости на дорогах. Кроме того, очень быстро образуются снежные наносы и гололед.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ДТП ведомство напоминает о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима. Также водителям рекомендуют избегать резкого торможения и необдуманных маневров.

Вместе с тем, пешеходам тоже стоит быть предельно аккуратными: категорически запрещено пересекать проезжую часть в неположенном месте, а перед тем как перейти дорогу — необходимо убедиться в том, что водители вас видят и пропускают.

В случае если вам понадобилась помощь в пути, или вы стали свидетелем или участником ДТП — сообщите об этом в полицию по телефону 102.

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#Видео#Полиция#Омск#Метель#Гололед#Илья Скобин#Дорожная обстановка#Снежные наносы#Видимость
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