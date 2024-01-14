Будьте осторожны. В Госавтоинспекции Омской области рассказали о ситуации на дорогах

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Омской области, сейчас на территории региона наблюдается очень сложная дорожная обстановка. Сотрудники ДПС, контролирующие ситуацию на трассах за городом, сообщают о сильной метели, а вместе с ней и о снижении видимости на дорогах. Кроме того, очень быстро образуются снежные наносы и гололед.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ДТП ведомство напоминает о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима. Также водителям рекомендуют избегать резкого торможения и необдуманных маневров.
Вместе с тем, пешеходам тоже стоит быть предельно аккуратными: категорически запрещено пересекать проезжую часть в неположенном месте, а перед тем как перейти дорогу — необходимо убедиться в том, что водители вас видят и пропускают.
В случае если вам понадобилась помощь в пути, или вы стали свидетелем или участником ДТП — сообщите об этом в полицию по телефону 102.