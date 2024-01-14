Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании прорывов труб в Омске

Кроме того, сообщается, что причиной повышенного внимания со стороны ведомства послужило распространение информации о жалобах местных жителей, вынужденных проживать в условиях постоянных затоплений из-за прорывов труб, а также критика властей из-за отсутствия нормального маневренного фонда жилья.