Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании прорывов труб в Омске

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК РФ по Омской области, Олегу Винникову, предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность» — сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской федерации.
Кроме того, сообщается, что причиной повышенного внимания со стороны ведомства послужило распространение информации о жалобах местных жителей, вынужденных проживать в условиях постоянных затоплений из-за прорывов труб, а также критика властей из-за отсутствия нормального маневренного фонда жилья.
Напомним, ранее глава Следственного поручил доложить о ходе и результатах расследования нападения стаи собак на ребенка: