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Бастрыкин поручил представить доклад о коммунальных авариях в Омске

Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании прорывов труб в Омске

14 января 2024, 08:35
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил представить доклад о коммунальных авариях в Омске

Глава Следственного комитета распорядился предоставить доклад о нарушении жилищных прав омичей, страдающих от постоянных коммунальных аварий.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК РФ по Омской области, Олегу Винникову, предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность» — сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской федерации.

Кроме того, сообщается, что причиной повышенного внимания со стороны ведомства послужило распространение информации о жалобах местных жителей, вынужденных проживать в условиях постоянных затоплений из-за прорывов труб, а также критика властей из-за отсутствия нормального маневренного фонда жилья.

Напомним, ранее глава Следственного поручил доложить о ходе и результатах расследования нападения стаи собак на ребенка:

Бастрыкин поставил на контроль дело о нападении стаи собак на ребенка в Омске
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#Омск#Следственный комитет#Уголовное дело#Новости#Халатность#Александр Бастрыкин#Олег Винников#Затопления#Илья Скобин#Комунальные аварии#Прорывы труб
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