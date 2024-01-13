В сельских районах Ярославской области сотни людей остались без света и тепла

Жители деревни Титово-2 также просят губернатора не забывать о них. По сведениям издания, в местном магазине нет ни тепла, ни электричества. Пожилым людям и многодетным семьям приходится отапливать жилье с помощью генератора, что довольно дорого. При этом количество пострадавших от отсутствия электричества и тепла намеренно занижается, отмечает местная жительница по имени Ольга.