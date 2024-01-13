В сельских районах Ярославской области сотни людей остались без света и тепла

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Как пишет newizv.ru, в настоящее время без постоянного обеспечения электричеством остаются жители сел Высокое, Покровское, деревень Березники и Инальцино. В Березниках работает централизованная котельная, но если она не справится с нагрузкой, то жители останутся без тепла.
Как отмечается, в селе Высокое проживает примерно 300 жителей, в Березниках и Инальцино около 100 человек, в Покровском, Землево, Долгополово также около 100.
Фельдшерский пункт в Яковцево Борисоглебского района разморозился. Ситуацию попыталась, но не смогла исправить местный фельдшер. В результате около 200 человек остались без медпомощи.
В школах Яковцево, Высокого, Березников света и отопления также нет. Учебный процесс практически остановлен.
Совершенно иная ситуация в райцентре — в Борисоглебском. Свет есть, тепло тоже. Журналисты сделали предположение, что глава района занят чем-то другим, вместо того чтобы помогать замерзающим сельчанам. Примечателен факт, что новый мост в районе по приказу губернатора Михаила Евраева освещается всю ночь.
В прошлом году на подсветку и велосипедную дорожку нового моста ушло около 7 млн рублей из бюджета. А ведь часть этих средств можно было потратить на расчистку просек.
Жители деревни Титово-2 также просят губернатора не забывать о них. По сведениям издания, в местном магазине нет ни тепла, ни электричества. Пожилым людям и многодетным семьям приходится отапливать жилье с помощью генератора, что довольно дорого. При этом количество пострадавших от отсутствия электричества и тепла намеренно занижается, отмечает местная жительница по имени Ольга.
«Администрация должна помогать в расчистке просек, но последние 10 лет ничего не делалось… Все разрушено», — добавила она.
За освещение в районе отвечает ПАО «Россети Центр». Бригады ремонтников компании работают по 12 часов в день. Почти 50 км непрерывных поломок обслуживают три бригады по три человека. Многие сотрудники ушли на больничный. Сотрудники бригад указывают, что существующие сети выходят из строя по причине ветхости проводов и конструкций.
Представители издания лично убедились, что из-за снежных завалов к просекам нереально подойти. Остается открытым вопрос, на что идут ежемесячные платежи граждан? Вместе с тем сроков окончания ремонта нет, чиновников местные жители не видели все три недели.