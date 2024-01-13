Стало известно, как обстоят дела в селе, где жителей не подключили к водопроводу

Вчера жители села Троицкого начали жаловаться на долгое отсутствие воды из-за замены водопровода. По словам местных, проблема оставалась нерешенной более 30 часов и доставляла огромные неудобства. На ситуацию отреагировали в правительстве, уверив, что работы уже подходят к концу, а люди оснащены ресурсом.