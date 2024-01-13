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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:18

Омское село, жители которого остались без воды, подключили к водопроводу

Стало известно, как обстоят дела в селе, где жителей не подключили к водопроводу

13 января 2024, 08:18
Фото: 1MI

Омское село, жители которого остались без воды, подключили к водопроводу

О ходе работ Городу55 рассказали в региональном правительстве.

Вчера жители села Троицкого начали жаловаться на долгое отсутствие воды из-за замены водопровода. По словам местных, проблема оставалась нерешенной более 30 часов и доставляла огромные неудобства. На ситуацию отреагировали в правительстве, уверив, что работы уже подходят к концу, а люди оснащены ресурсом.

«Часть домов еще вчера переподключили, оставшихся сегодня переподключат. Там меняли участок водопровода и у этих домов были слепые врезки», — рассказали в правительстве Омской области.

Напомним, что проведение ремонтных работ затронуло жителей домов по улице 60 лет СССР.

Больше суток без воды. В омском селе к новому водопроводу не подключили часть жителей
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Больше суток без воды. В омском селе к новому водопроводу не подключили часть жителей
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#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Ремонт водопровода#Анастасия Баянова
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