Стало известно, как обстоят дела в селе, где жителей не подключили к водопроводу

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Вчера жители села Троицкого начали жаловаться на долгое отсутствие воды из-за замены водопровода. По словам местных, проблема оставалась нерешенной более 30 часов и доставляла огромные неудобства. На ситуацию отреагировали в правительстве, уверив, что работы уже подходят к концу, а люди оснащены ресурсом.
«Часть домов еще вчера переподключили, оставшихся сегодня переподключат. Там меняли участок водопровода и у этих домов были слепые врезки», — рассказали в правительстве Омской области.
Напомним, что проведение ремонтных работ затронуло жителей домов по улице 60 лет СССР.