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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

«Спартак» на своем льду уступил СКА в матче КХЛ

13 января 2024, 09:03
Московская хоккейная команда «Спартак» потерпела поражение от столичного соперника, петербургского СКА, в игре КХЛ на домашнем льду «Мегаспорта».

Результат матча — 5:2 в пользу гостей, пишет RT.

В составе СКА шайбы забросили Михаил Воробьев (4-я минута), Валентин Зыков (34-я), Сергей Толчинский (35-я, 38-я), Арсений Грицюк (39-я). В ответ «Спартак» смог отличиться только дважды благодаря Илье Ковальчуку (46-я) и Джоуи Кину (55-я).

После этой игры «Спартак» опустился на четвёртое место в таблице в Западной конференции с 67 очками, тогда как СКА, набравший 68 очков, поднялся на третью позицию.

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