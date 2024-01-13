«Спартак» на своем льду уступил СКА в матче КХЛ

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Результат матча — 5:2 в пользу гостей, пишет RT.
В составе СКА шайбы забросили Михаил Воробьев (4-я минута), Валентин Зыков (34-я), Сергей Толчинский (35-я, 38-я), Арсений Грицюк (39-я). В ответ «Спартак» смог отличиться только дважды благодаря Илье Ковальчуку (46-я) и Джоуи Кину (55-я).
После этой игры «Спартак» опустился на четвёртое место в таблице в Западной конференции с 67 очками, тогда как СКА, набравший 68 очков, поднялся на третью позицию.