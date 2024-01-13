Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Омске водитель сбил 11-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе

Сбил на переходе. В Кировском округе Омска 11-летняя девочка попала под колеса машины

13 января 2024, 06:44
Фото: 1MI

В Омске водитель сбил 11-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе

ДТП случилось на улице 70 лет Октября, полицейские уже начали проверку.

Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 13 января, около 10:05 часов. На место отправились сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля «Лада Веста» ехал по улице 70 лет Октября. Проезжая рядом с домом № 12/1, он сбил девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия, 11-летней омичке понадобилась медицинская помощь, ее увезли в больницу. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, после нее будут названы точные причины аварии.

Шел за руку с мамой. В Омске 11-летнего ребенка сбил КамАЗ посреди дороги
Узнать подробнее
#Видео#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Авария#ДТП с детьми#Новости#Дорожное движение#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Посмотрим на весну. Хоценко высказался о смене регионального оператора в Омске
Вчера, 11:59
Хоценко рассказал о перспективах и проекте строительства аэропорта Омск-Федоровка
Вчера, 12:17
Лолита высказалась об отмене своего концерта в Омске
Сегодня, 05:34
Бастрыкин поставил на контроль дело о нападении стаи собак на ребенка в Омске
Сегодня, 04:37
«А-ля суп». Ученики одной из омских школ пожаловались на еду в столовой
Сегодня, 07:28
Больше суток без воды. В омском селе к новому водопроводу не подключили часть жителей
Сегодня, 03:45