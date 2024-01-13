Сбил на переходе. В Кировском округе Омска 11-летняя девочка попала под колеса машины

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 13 января, около 10:05 часов. На место отправились сотрудники полиции.
Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля «Лада Веста» ехал по улице 70 лет Октября. Проезжая рядом с домом № 12/1, он сбил девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия, 11-летней омичке понадобилась медицинская помощь, ее увезли в больницу. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, после нее будут названы точные причины аварии.