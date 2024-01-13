Будьте осторожны. В МЧС омичей предупредили об опасном изменении погоды

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В министерстве предупредили, что завтра, 14 января, в Омской области ожидается очень сильный ветер порывами 25 м/с и более. Кроме того, по прогнозам синоптиков возможен обильный снег, метель с ухудшение видимости, на дорогах будут образовываться заносы.
Температура воздуха же не претерпит значительных изменений и не поднимется выше -5… -10, местами -16 градусов. Но несмотря на это следует быть внимательным к атмосферным явлениям.
«Обходите слабозакрепленные конструкции, одевайтесь по погоде, соблюдайте правила безопасности на дорогах», — обратились к жителям региона в пресс-службе МЧС.