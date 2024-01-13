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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Жителей Омской области предупредили об опасном изменении погоды

Будьте осторожны. В МЧС омичей предупредили об опасном изменении погоды

13 января 2024, 13:22
Фото: 1MI

Жителей Омской области предупредили об опасном изменении погоды

Опасные погодные явления настигнут региона уже завтра.

В министерстве предупредили, что завтра, 14 января, в Омской области ожидается очень сильный ветер порывами 25 м/с и более. Кроме того, по прогнозам синоптиков возможен обильный снег, метель с ухудшение видимости, на дорогах будут образовываться заносы.

Температура воздуха же не претерпит значительных изменений и не поднимется выше -5… -10, местами -16 градусов. Но несмотря на это следует быть внимательным к атмосферным явлениям.

«Обходите слабозакрепленные конструкции, одевайтесь по погоде, соблюдайте правила безопасности на дорогах», — обратились к жителям региона в пресс-службе МЧС.
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#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Ухудшение погоды#Плохая погода#Опасная погода#Изменение погоды#Анастасия Баянова
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