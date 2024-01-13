Будьте осторожны. В МЧС омичей предупредили об опасном изменении погоды

В министерстве предупредили, что завтра, 14 января, в Омской области ожидается очень сильный ветер порывами 25 м/с и более. Кроме того, по прогнозам синоптиков возможен обильный снег, метель с ухудшение видимости, на дорогах будут образовываться заносы.