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В Кормиловском районе Омской области построен межпоселковый газопровод

В Кормиловском районе Омской области построен межпоселковый газопровод

12 января 2024, 09:50
Фото: pxhere.com
В Кормиловском районе Омской области завершено строительство межпоселкового газопровода в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 гг.

Объект протяженностью 23,4 км позволяет газифицировать 500 домовладений и три котельные в д. Михеевка, д. Дубровка и с. Алексеевка.

Для обеспечения технической возможности газификации в этих населенных пунктах построены внутрипоселковые сети общей протяженностью 21,4 км и установлены два пункта редуцирования газа.

«В настоящий момент идет активное подключение к природному газу домовладений в селе Алексеевка. 25 семей уже пользуются газом. В работе более 40 заявок. Специалисты „Омскоблгаз“ подключают новых потребителей по мере готовности домовладений к приему газа», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.

Справка

АО «Омскоблгаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, подключение потребителей к газораспределительным сетям, техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

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