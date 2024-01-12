В Кормиловском районе Омской области построен межпоселковый газопровод

«В настоящий момент идет активное подключение к природному газу домовладений в селе Алексеевка. 25 семей уже пользуются газом. В работе более 40 заявок. Специалисты „Омскоблгаз“ подключают новых потребителей по мере готовности домовладений к приему газа», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.