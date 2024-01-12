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Иллюстраиця

Суд вынес приговор жителю Омской области, который шесть раз пырнул ножом жену

12 января 2024, 13:10
Фото: Midjourney
Иллюстраиця

Суд вынес приговор мужчине, который убил свою жену у магазина в омской деревне

После ударов женщина скончалась, а преступник пытался оправдать себя состоянием алкогольного опьянения.

Приговор мужчине вынес Таврический районный суд Омской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд установил, что 4 октября нарушитель пришел в магазин в деревне Сосновское, где его жена помогала с приемкой товара. Там он из личной неприязни нанес ей шесть ударов ножом в грудь и живот. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Ранее в следственном комитете рассказали, что мужчина сначала полностью признал вину в убийстве, однако позже стал отрицать это, оправдываясь тем, что в момент совершения преступления не осознавал происходящее из-за алкогольного опьянения.

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#Омск#Омская область#Суд#Убийство#Уголовное дело#Приговор#Уголовный кодекс#Новости#Убил#Уголовное#Убийца#Жестокое убийство#Анастасия Баянова
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