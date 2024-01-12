Суд вынес приговор жителю Омской области, который шесть раз пырнул ножом жену

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Приговор мужчине вынес Таврический районный суд Омской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Суд установил, что 4 октября нарушитель пришел в магазин в деревне Сосновское, где его жена помогала с приемкой товара. Там он из личной неприязни нанес ей шесть ударов ножом в грудь и живот. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
Суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов Омской области.
Ранее в следственном комитете рассказали, что мужчина сначала полностью признал вину в убийстве, однако позже стал отрицать это, оправдываясь тем, что в момент совершения преступления не осознавал происходящее из-за алкогольного опьянения.