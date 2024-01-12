Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Вечером пятницы на омских дорогах снова образовались километровые пробки

Снова и снова. Вечером пятницы Омск, традиционно, погряз в пробках

12 января 2024, 13:43
Фото: 1MI

Вечером пятницы на омских дорогах снова образовались километровые пробки

На этот раз сервис «Яндекс Карты» показал отметку в семь баллов.

Сложная дорожная ситуация, традиционно, на центральных магистралях. Заторы сковали улицу Красный Путь, Пушкина и проспект Карла Маркса. Особенно продолжительная пробка сейчас на улице Шебалдина на пересечении с 10 лет Октября.

Отметим, что сегодня дороги все же менее загружены, чем днем ранее. Водители спокойно передвигаются по дорогам левобережья, легче ситуация и на Московке, где вчера пробка образовалась на улице Кирова.

Вечером пятницы в Омске случилось несколько ДТП, осложнивших движение. Так, из-за аварии затор образовался на улице Маршала Жукова, Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября.

Фото: Скриншот «Яндекс Краты»
Будем работать. Губернатор рассказал, как обстоят дела с уборкой снега в Омске
Узнать подробнее
#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Анастасия Баянова#Пробка#Яндекс Пробки
Подпишитесь
Посмотрим на весну. Хоценко высказался о смене регионального оператора в Омске
Сегодня, 11:59
Хоценко рассказал о перспективах и проекте строительства аэропорта Омск-Федоровка
Сегодня, 12:17
Лежат в реанимации. Омичи заболели пневмонией из-за последствий коммунальной аварии
Сегодня, 11:13
Омский следком возбудил уголовное дело после нападения собак на ребенка
Сегодня, 09:04
Готового решения нет. Хоценко рассказал о судьбе старого Омского кадетского корпуса
Сегодня, 12:28
Нарушение морали? В Омске после жалобы казаков отменили концерт Лолиты Милявской
Сегодня, 09:51