Снова и снова. Вечером пятницы Омск, традиционно, погряз в пробках

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Сложная дорожная ситуация, традиционно, на центральных магистралях. Заторы сковали улицу Красный Путь, Пушкина и проспект Карла Маркса. Особенно продолжительная пробка сейчас на улице Шебалдина на пересечении с 10 лет Октября.
Отметим, что сегодня дороги все же менее загружены, чем днем ранее. Водители спокойно передвигаются по дорогам левобережья, легче ситуация и на Московке, где вчера пробка образовалась на улице Кирова.
Вечером пятницы в Омске случилось несколько ДТП, осложнивших движение. Так, из-за аварии затор образовался на улице Маршала Жукова, Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября.