Подарок водителям. Омичам автоматически продлят срок действия прав сразу на три года

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
На сайте администрации Омска появилась информация, касающееся водителей. Представители УМВД и Минэкономразвития РФ решили продлить срок действия прав, истекающих в 2024–2025 годах.
В МВД России объяснили, что таким образом хотят снизить административную нагрузку для граждан и бизнеса. Срок действия прав продлят еще на три года автомобилистам, которые используют машины в личных целях, для работы и предпринимательства.
«Теперь в течение трех лет необходимости в замене „просроченных“ водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически», — добавили в министерстве.
Это нововведение должно облегчить жизнь больше пяти миллионам водителей по стране. Ранее мэр Омска Сергей Шелест также заговаривал об изменениях, которые касаются электросамокатов. По его информации, в городе разработают новую схему размещения этого вида транспорта.