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Published Сегодня, 03:20

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Updated Сегодня, 03:22

иллюстрация

Подарок водителям. Омичам автоматически продлят срок действия прав сразу на три года

12 января 2024, 03:20
Фото: Город55
иллюстрация

Омским водителям автоматически продлят срок действия прав сразу на три года

Водительские удостоверения будут продлены тем, у кого они истекают в ближайшие два года.

На сайте администрации Омска появилась информация, касающееся водителей. Представители УМВД и Минэкономразвития РФ решили продлить срок действия прав, истекающих в 2024–2025 годах.

В МВД России объяснили, что таким образом хотят снизить административную нагрузку для граждан и бизнеса. Срок действия прав продлят еще на три года автомобилистам, которые используют машины в личных целях, для работы и предпринимательства.

«Теперь в течение трех лет необходимости в замене „просроченных“ водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически», — добавили в министерстве.

Это нововведение должно облегчить жизнь больше пяти миллионам водителей по стране. Ранее мэр Омска Сергей Шелест также заговаривал об изменениях, которые касаются электросамокатов. По его информации, в городе разработают новую схему размещения этого вида транспорта.

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