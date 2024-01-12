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Двухэтажное здание с пятиэтажным жилым домом

Под рынок или социальный центр. В Омске за 87 млн рублей продают здание на Шебалдина

12 января 2024, 10:36
Фото: yandex.ru/maps
Двухэтажное здание с пятиэтажным жилым домом

В Омске за 87 млн выставили на продажу двухэтажное здание на улице Шебалдина

Строить новый объект в Центральном округе города начали в 2020 году.

В Омске ищут покупателя для двухэтажного здания, расположенного на улице Шебалдина по соседству с жилой пятиэтажкой. Объект площадью 1300 кв. м собственник оценил в 87,1 млн рублей. В нем выполнена только черновая отделка.

«Введено в эксплуатацию пo акту ввода, нa земельном участке 0.26 га с возможностью увеличения до 0.4 га. Все коммуникации, отоплениe — газ (установлено газовое оборудование)», — говорится в объявлении.

Покупатель сможет использовать двухэтажное здание под магазин, рынок или объект социального назначения. Подъехать к нему можно с улицы 10 лет Октября либо Шебалдина.

Участок, на котором построили зданиеУчасток, на котором построили здание
Фото: Скриншот сайта Авито

Отметим, что разрешение на строительство здания выдали еще в июле 2020 года. Предполагалось, что здесь появится центр социального обслуживания населения. Застройщиком выступала компания «Сибоил», специализирующаяся на торговле моторным топливом. Для строительства на объект привлекли генподрядчика — фирму «СК Курс».

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#Бизнес#Омск#Строительство#Продажа#Новости#Объявление#Здание#Юлия Истомина
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