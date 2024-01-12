Под рынок или социальный центр. В Омске за 87 млн рублей продают здание на Шебалдина

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В Омске ищут покупателя для двухэтажного здания, расположенного на улице Шебалдина по соседству с жилой пятиэтажкой. Объект площадью 1300 кв. м собственник оценил в 87,1 млн рублей. В нем выполнена только черновая отделка.
«Введено в эксплуатацию пo акту ввода, нa земельном участке 0.26 га с возможностью увеличения до 0.4 га. Все коммуникации, отоплениe — газ (установлено газовое оборудование)», — говорится в объявлении.
Покупатель сможет использовать двухэтажное здание под магазин, рынок или объект социального назначения. Подъехать к нему можно с улицы 10 лет Октября либо Шебалдина.
Отметим, что разрешение на строительство здания выдали еще в июле 2020 года. Предполагалось, что здесь появится центр социального обслуживания населения. Застройщиком выступала компания «Сибоил», специализирующаяся на торговле моторным топливом. Для строительства на объект привлекли генподрядчика — фирму «СК Курс».