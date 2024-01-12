Переговоры длились 7 минут. В новом году ОмГУ остался без коллективного договора

В 2024 году ОмГУ им. Достоевского впервые остался без коллективного договора, который заключают раз в три года для регулирования социально-трудовых отношений в вузе. В договоре обозначаются обязательства работников и работодателя по размеру оплаты труда, выплате пособий, компенсаций и др.