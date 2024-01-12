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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:27

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

Переговоры длились 7 минут. В новом году ОмГУ остался без коллективного договора

12 января 2024, 06:25
Фото: Город55
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

Омский госуниверситет в новом году оставил работников без коллективного договора

Предыдущий коллективный договор, регулирующий социально-трудовые отношения в вузе, перестал действовать 31 декабря 2023 года.

В 2024 году ОмГУ им. Достоевского впервые остался без коллективного договора, который заключают раз в три года для регулирования социально-трудовых отношений в вузе. В договоре обозначаются обязательства работников и работодателя по размеру оплаты труда, выплате пособий, компенсаций и др.

Организацию для ведения переговоров, как ранее сообщал Город55, выбрали еще в ноябре 2023 года. От имени работников ОмГУ выступает старый профсоюз под председательством Ларисы Бацевич.

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Еще в ноябре сотрудники университета высказывали опасения, что за месяц переговоров не удастся достичь соглашения, поэтому просили о пролонгации в таком случае действующего коллективного договора. Но этого не произошло: он перестал действовать 31 декабря 2023 года. А администрация ОмГУ утратила правовую возможность осуществлять предусмотренные колдоговором социальные выплаты, например, за материальную ответственность, награды и стаж.

Как рассказали Городу55 работники вуза, переговоры с руководством вуза сейчас зашли в тупик.

«10 января 2024 года на очередном заседании комиссии по ведению коллективных переговоров, работодатель вдруг обнаружил, что у членов комиссии со стороны работников отсутствуют полномочия для участия в переговорах. На пяти предыдущих встречах никаких сомнений в составе комиссии, которая, кстати, утверждена соответствующим приказом ректора, у работодателя не возникало. Как следствие, 10 января переговоры длились 6 минут 42 секунды! Все это время выяснялись полномочия членов профсоюза ОмГУ, входящих в состав комиссии. Согласование условий договора так и не началось», — отметили сотрудники.

На переговоры осталось менее двух месяцев, если консенсуса так и не удастся достичь, сторонам придется подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий.

Добавим, что накануне в паблике «Защитим истфак ОмГУ» появилась информация, что работников сразу нескольких факультетов вуза принуждают вступить в новый, созданный 31 мая прошлого года профсоюз. Утверждается, что сотрудникам, отказавшемся это сделать, грозят увольнением.

Ранее Город55 попытался разобраться в проблемах вуза и подвести итоги работы последних четырех ректоров ОмГУ им. Достоевского:

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#Эксклюзивы#Общество#Образование#Омск#Жалобы#Университет#Скандал#Профсоюз#Новости#ОмГУ#Проблемы#Юлия Истомина
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