На фасаде трещина. Столетний дом в центре Омска отдают в аренду за 880 рублей в год

Общая площадь объекта культурного наследия составляет 879,7 кв. м, он состоит из двух зданий высотой в два и три этажа. Оба построены до 1917 года и сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии. Этим как раз и объясняется низкая арендная стоимость: год аренды обойдется всего в 879,7 рублей (то есть по рублю за квадратный метр), договор собираются заключить на 20 лет.