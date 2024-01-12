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Published Сегодня, 04:36

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Updated Сегодня, 05:19

Доходный дом в стиле модерн

На фасаде трещина. Столетний дом в центре Омска отдают в аренду за 880 рублей в год

12 января 2024, 04:36
Фото: ГИС Торги
Доходный дом в стиле модерн

В центре Омска за 880 рублей в год сдают в аренду столетний доходный дом

Два здания, признанные объектом культурного наследия, находятся в неудовлетворительном состоянии.

В Омске депимущества ищет арендатора для столетнего исторического здания, расположенного в Газетном переулке, 3 и признанного объектом культурного наследия «Доходный дом в стиле модерн».

Общая площадь объекта культурного наследия составляет 879,7 кв. м, он состоит из двух зданий высотой в два и три этажа. Оба построены до 1917 года и сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии. Этим как раз и объясняется низкая арендная стоимость: год аренды обойдется всего в 879,7 рублей (то есть по рублю за квадратный метр), договор собираются заключить на 20 лет.

«Здание не эксплуатируется, инженерные коммуникации пришли в негодность, на главном (восточном) фасаде Литера А значительная трещина — от цоколя до карниза. Обрушение штукатурного слоя на цоколе и стенах, следы горения, в некоторых местах разрушение кирпичной кладки, на стенах металлические стяжки. На крыше и балконе растут деревья. Отмостка частично отсутствует, заросла травой и мхом. Перекрытия и полы имеют значительную деформацию, имеются отверстия от горения. Нарушена гидроизоляция. Многие оконные проемы не имеют остекления. Входная дверь на главном фасаде здания заколочена фанерным листом», — так описано состояние здания в акте осмотра.

Арендатор сможет организовать в здании административно-хозяйственную деятельность, не запрещенную законодательством РФ, с учетом требований правовых актов в отношении объектов культурного наследия.

Здание в переулке Газетном, 3Здание в переулке Газетном, 3
Здание в переулке Газетном, 3Здание в переулке Газетном, 3
Здание в переулке Газетном, 3
Фото: ГИС Торги

По условиям договора, в течение 7 лет арендатору необходимо провести работу по сохранению памятника истории и культуры, ежегодно выполнять текущий ремонт арендуемых зданий и фасада. Заявки от потенциальных арендаторов принимают до 5 февраля.

Гаражи в переулке ГазетномГаражи в переулке Газетном
Гаражи в переулке Газетном
Фото: ГИС Торги

В переулке Газетном в аренду готовы отдать также и двухэтажные гаражи площадью 149,3 кв. м. Построили их в 1955 году. Срок договора аренды составит пять лет с минимальным ежемесячным платежом в 19409 рублей.

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#Общество#Бизнес#Омск#Аренда#Департамент имущественных отношений#Торги#Новости#Историческое здание#Юлия Истомина#Объект культурного наследия
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