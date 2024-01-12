Консервированный тунец: почему он полезнее куриной грудки

«Важно помнить, что тунец содержит ртуть — тяжелый металл, который попадает в водоемы из промышленных отходов, а затем скапливается в тканях рыбы, особенно крупных хищников, таких как тунец. Ртуть попадает в организм человека с рыбой. В больших количествах это может негативно повлиять на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы. Поэтому тунец стоит употреблять ограниченными порциями — не более 2-3 раз в неделю, особенно для детей, беременных и кормящих женщин», — предупредила Кашух.