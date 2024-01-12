Консервированный тунец: почему он полезнее куриной грудки

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Тунец является отличным источником белка и жирных кислот омега-3, рассказала эксперт в интервью Pravda.ru. Эти компоненты необходимы для поддержания мышечной и костной массы, нормальной работы сердца, сосудов, нервной и иммунной систем. Белки участвуют в создании ферментов, гормонов, помогают заживлять раны и являются основой для иммунных клеток. Омега-3 жирные кислоты улучшают работу мозга, снижают воспаление в организме, играют важную роль в поддержании нормального уровня холестерина и общего здоровья сердца.
Тунец также богат витаминами группы В, селеном, фосфором, магнием, калием и железом, а также другими важными минералами. Они защищают клетки от повреждений, дарят организму энергию, помогают в нормальном функционировании внутренних органов. Тунец содержит мало жира и калорий, поэтому отлично подходит для людей, следящих за своим питанием.
Большая часть питательных веществ сохраняется в консервированном тунце, а его использование гораздо проще, чем приготовление рыбы или мяса.
Однако некоторые производители добавляют излишнее количество соли, некачественное масло или другие ингредиенты, чтобы продукт дольше хранился и был дешевле. Поэтому нужно быть осторожными при выборе консервов: лучше покупать их в проверенных местах и не экономить. Если возможно, стоит выбирать банку с пометкой «с низким содержанием соли».
В магазинах обычно можно найти два варианта консервированного тунца: в собственном соку и в масле, рассказала врач. Первый вариант более диетический, так как содержит меньше жира и калорий. Второй обычно имеет более насыщенный вкус и мягкую текстуру. Если нет необходимости следить за своим весом, можно выбирать его.
«Важно помнить, что тунец содержит ртуть — тяжелый металл, который попадает в водоемы из промышленных отходов, а затем скапливается в тканях рыбы, особенно крупных хищников, таких как тунец. Ртуть попадает в организм человека с рыбой. В больших количествах это может негативно повлиять на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы. Поэтому тунец стоит употреблять ограниченными порциями — не более 2-3 раз в неделю, особенно для детей, беременных и кормящих женщин», — предупредила Кашух.
Некоторые люди могут быть чувствительными к белкам, содержащимся в рыбе, включая тунец. Аллергическая реакция может проявиться различными симптомами, от легких кожных высыпаний до опасных состояний, таких как затрудненное дыхание, резкое снижение давления или судороги. Поэтому людям, склонным к аллергии, следует употреблять тунец осторожно — начинать с небольших порций и внимательно следить за реакцией своего организма.