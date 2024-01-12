Хорошо посидели. В Омске мужчина вонзил нож в сердце знакомому на январских выходных

Ранее Город55 писал о том, как накануне Нового года молодая омичка в алкогольном опьянении напала на возлюбленного с ножом. Он получил ранение в грудь и уехал по скорой к врачам. Также на январских праздниках один мужчина напал на другого с ножом прямо на улице. От травмы пострадавший не выжил и упал замертво.