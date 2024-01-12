Хорошо посидели. В Омске мужчина вонзил нож в сердце знакомому на январских выходных

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Стало известно, что на январских выходных был убит 46-летний мужчина года рождения. Это произошло в городке Нефтяников, в квартире по Проспекту Культуры. Спустя неделю полицейским удалось найти подозреваемого. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Нападение случилось 6 января во время застолья. Хозяин жилища пил вместе с двумя знакомыми. Гости начали ссориться, и в какой-то момент один из них напал на другого с кухонным ножом. Оппонент получил удар в сердце и скончался на месте.
Под подозрение попал 61-летний мужчина, которого уже неоднократно судили за кражи и преступления против личности. Задержанный не стал отрицать своей вины.
По факту убийства возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Пока что мужчина находится в изоляторе временного содержания. В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области рассказали, что расследование продолжается.
Ранее Город55 писал о том, как накануне Нового года молодая омичка в алкогольном опьянении напала на возлюбленного с ножом. Он получил ранение в грудь и уехал по скорой к врачам. Также на январских праздниках один мужчина напал на другого с ножом прямо на улице. От травмы пострадавший не выжил и упал замертво.