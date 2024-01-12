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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

иллюстрация

Хорошо посидели. В Омске мужчина вонзил нож в сердце знакомому на январских выходных

12 января 2024, 04:04
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске мужчина вонзил нож в сердце знакомому на январских выходных

Нападавшего задержали спустя неделю, он не стал отрицать вину.

Стало известно, что на январских выходных был убит 46-летний мужчина года рождения. Это произошло в городке Нефтяников, в квартире по Проспекту Культуры. Спустя неделю полицейским удалось найти подозреваемого. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Нападение случилось 6 января во время застолья. Хозяин жилища пил вместе с двумя знакомыми. Гости начали ссориться, и в какой-то момент один из них напал на другого с кухонным ножом. Оппонент получил удар в сердце и скончался на месте.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Под подозрение попал 61-летний мужчина, которого уже неоднократно судили за кражи и преступления против личности. Задержанный не стал отрицать своей вины.

По факту убийства возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Пока что мужчина находится в изоляторе временного содержания. В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области рассказали, что расследование продолжается.

Ранее Город55 писал о том, как накануне Нового года молодая омичка в алкогольном опьянении напала на возлюбленного с ножом. Он получил ранение в грудь и уехал по скорой к врачам. Также на январских праздниках один мужчина напал на другого с ножом прямо на улице. От травмы пострадавший не выжил и упал замертво.

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