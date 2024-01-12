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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

иллюстрация

Губернатор Хоценко поручил помочь погорельцам из омского села Старокарасук

12 января 2024, 09:28
Фото: Город55
иллюстрация
Огонь лишил дома сразу 12 человек.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что погорельцам из Большереченского района окажут необходимую помощь со стороны регионального правительства.

Возгорание случилось в ночь с 11 на 12 января в селе Старокарасук. Огонь охватил двухквартирный жилой дом на улице Гагарина. Без крыши над головой остались 12 человек, в том числе семьи с детьми и пенсионерами. Погорельцами также оказалась многодетная семья. Никто при это не пострадал.

«Поручил главе района Василию Ивановичу Майстепанову обеспечить жителей, которые остались без крова, временным жильем и оказать всю необходимую помощь», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что уполномоченные органы занимаются установлением причин возгорания. Общая площадь пожара — 435 кв м.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Новости#Погорельцы#Материальная помощь#Поддержка#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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