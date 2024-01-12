Губернатор Хоценко поручил помочь погорельцам из омского села Старокарасук

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что погорельцам из Большереченского района окажут необходимую помощь со стороны регионального правительства.
Возгорание случилось в ночь с 11 на 12 января в селе Старокарасук. Огонь охватил двухквартирный жилой дом на улице Гагарина. Без крыши над головой остались 12 человек, в том числе семьи с детьми и пенсионерами. Погорельцами также оказалась многодетная семья. Никто при это не пострадал.
«Поручил главе района Василию Ивановичу Майстепанову обеспечить жителей, которые остались без крова, временным жильем и оказать всю необходимую помощь», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Он также рассказал, что уполномоченные органы занимаются установлением причин возгорания. Общая площадь пожара — 435 кв м.