Губернатор Хоценко поручил помочь погорельцам из омского села Старокарасук

Возгорание случилось в ночь с 11 на 12 января в селе Старокарасук. Огонь охватил двухквартирный жилой дом на улице Гагарина. Без крыши над головой остались 12 человек, в том числе семьи с детьми и пенсионерами. Погорельцами также оказалась многодетная семья. Никто при это не пострадал.