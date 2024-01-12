Был на «трассе смерти». Омич погиб при столкновении с оборвавшимся прицепом КамАЗа

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Сегодня, 12 января, на трассе Тюмень-Омск произошла авария со смертельным исходом. Инцидент зарегистрировали на 110-м километре под городом Заводоукоск.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области, по трассе проезжал КамАЗ с прицепом. Он оборвался и вылетел на встречную полосу движения. Известно, что большегруз перевозил зерно.
В это время по трассе в противоположную сторону двигался автомобиль Kia Sportage. За рулем легковушки находился 35-летний мужчина, проживавший в Омске. Водитель не выжил.
Из-за ДТП на федеральной дороге частично ограничили движение по краю одной полосы. На месте работают инспекторы, чтобы регулировать автомобилистов.
Ранее Город55 писал о крупной аварии на трассе Тюмень-Новосибирск. Там несколько дней назад столкнулись пассажирский микроавтобус и большегруз. Пострадало восемь человек, погибло двое, в том числе водитель первого авто. Известно, что в микроавтобусе ехали вахтовики.