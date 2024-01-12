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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Омич погиб на «трассе смерти» при столкновении с оборвавшимся прицепом КамАЗа

Был на «трассе смерти». Омич погиб при столкновении с оборвавшимся прицепом КамАЗа

12 января 2024, 08:22
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Омич погиб на «трассе смерти» при столкновении с оборвавшимся прицепом КамАЗа

Из-за аварии сотрудники ГИБДД частично ограничили движение на дороге.

Сегодня, 12 января, на трассе Тюмень-Омск произошла авария со смертельным исходом. Инцидент зарегистрировали на 110-м километре под городом Заводоукоск.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области, по трассе проезжал КамАЗ с прицепом. Он оборвался и вылетел на встречную полосу движения. Известно, что большегруз перевозил зерно.

В это время по трассе в противоположную сторону двигался автомобиль Kia Sportage. За рулем легковушки находился 35-летний мужчина, проживавший в Омске. Водитель не выжил.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области
Видео: Госавтоинспекция Тюменской области

Из-за ДТП на федеральной дороге частично ограничили движение по краю одной полосы. На месте работают инспекторы, чтобы регулировать автомобилистов.

Ранее Город55 писал о крупной аварии на трассе Тюмень-Новосибирск. Там несколько дней назад столкнулись пассажирский микроавтобус и большегруз. Пострадало восемь человек, погибло двое, в том числе водитель первого авто. Известно, что в микроавтобусе ехали вахтовики.

Есть погибшие. Появились подробности аварии с вахтовиками в Омской области
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