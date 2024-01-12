Был на «трассе смерти». Омич погиб при столкновении с оборвавшимся прицепом КамАЗа

Ранее Город55 писал о крупной аварии на трассе Тюмень-Новосибирск. Там несколько дней назад столкнулись пассажирский микроавтобус и большегруз. Пострадало восемь человек, погибло двое, в том числе водитель первого авто. Известно, что в микроавтобусе ехали вахтовики.