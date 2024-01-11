В детском саду в Челябинской области обвалилась крыша

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Об этом сообщает Евгений Ваганов, глава района. По его словам, помещения остались неповрежденными, дети не пострадали, пишет RT.
Ранее стало известно, что в Сочи рост жилищного строительства привел к дефициту мест в образовательных учреждениях. Чтобы решить проблему, муниципалитет Сочи при поддержке мэра Алексея Копайгородского активно участвует в федеральных и краевых программах строительства школ и детских садов. С 2019 года построено девять таких учреждений, создано 3000 новых школьных мест и свыше 500 мест в дошкольных учреждениях.