В детском саду в Челябинской области обвалилась крыша

Ранее стало известно, что в Сочи рост жилищного строительства привел к дефициту мест в образовательных учреждениях. Чтобы решить проблему, муниципалитет Сочи при поддержке мэра Алексея Копайгородского активно участвует в федеральных и краевых программах строительства школ и детских садов. С 2019 года построено девять таких учреждений, создано 3000 новых школьных мест и свыше 500 мест в дошкольных учреждениях.