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Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

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Updated Сегодня, 17:19

В детском саду в Челябинской области обвалилась крыша

11 января 2024, 17:16
Крыша детского сада в посёлке Красное Поле Сосновского района Челябинской области рухнула.

Об этом сообщает Евгений Ваганов, глава района. По его словам, помещения остались неповрежденными, дети не пострадали, пишет RT.

Ранее стало известно, что в Сочи рост жилищного строительства привел к дефициту мест в образовательных учреждениях. Чтобы решить проблему, муниципалитет Сочи при поддержке мэра Алексея Копайгородского активно участвует в федеральных и краевых программах строительства школ и детских садов. С 2019 года построено девять таких учреждений, создано 3000 новых школьных мест и свыше 500 мест в дошкольных учреждениях.

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