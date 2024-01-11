Ученые обнаружили нанопластик в 90% образцов питьевой воды из бутылок

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Однако новое исследование показывает, что количество пластиковых частиц в бутилированной воде может быть в 100 раз выше предыдущих оценок, пишет ИА RuNews24.ru.
Ученые из США разработали новый метод анализа, проверив 25-литровые бутылки с водой от трех американских брендов. Они обнаружили от 110 до 370 тысяч частиц, в которых 90% составлял нанопластик. Некоторые частицы не удалось определить, что указывает на возможное еще большее количество пластика в воде.
Отмечается, что нанопластик, из-за своего крайне маленького размера, имеет способность проникать в организм через кровь и клетки человека, включая плаценту. Это представляет угрозу для здоровья и взрослых, и новорожденных.
Напомним, что в конце прошлого года в Норильске запустили уникальную экологическую программу.