Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Ученые обнаружили нанопластик в 90% образцов питьевой воды из бутылок

11 января 2024, 07:32
Нанопластик — это мельчайшие частицы пластика размером менее 1 микрометра. Раньше ученые искали микропластик, кусочки размером больше 1 микрометра.

Однако новое исследование показывает, что количество пластиковых частиц в бутилированной воде может быть в 100 раз выше предыдущих оценок, пишет ИА RuNews24.ru.

Ученые из США разработали новый метод анализа, проверив 25-литровые бутылки с водой от трех американских брендов. Они обнаружили от 110 до 370 тысяч частиц, в которых 90% составлял нанопластик. Некоторые частицы не удалось определить, что указывает на возможное еще большее количество пластика в воде.

Отмечается, что нанопластик, из-за своего крайне маленького размера, имеет способность проникать в организм через кровь и клетки человека, включая плаценту. Это представляет угрозу для здоровья и взрослых, и новорожденных.

Напомним, что в конце прошлого года в Норильске запустили уникальную экологическую программу.

Подпишитесь
«Приняли как родного сына». Как прошли новогодние праздники в омском вытрезвителе
Сегодня, 02:00
Больше не взлетит. Приземлившийся в поле самолет рейса Омск-Сочи решили утилизировать
Сегодня, 04:34
В партнерах — мировой бренд. В Омске построят первую пятизвездочную гостиницу
Сегодня, 08:22
Написали письмо губернатору. Мэр Омска отреагировал на жалобы частных перевозчиков
Сегодня, 05:39
Теперь официально. Осужденные будут отбывать наказание на омском заводе пластмасс
Сегодня, 08:36
«Будьте бдительны». Шнипко предупредил омичей о распространении фейков от его лица
Сегодня, 08:53