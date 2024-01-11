Ученые обнаружили нанопластик в 90% образцов питьевой воды из бутылок

Ученые из США разработали новый метод анализа, проверив 25-литровые бутылки с водой от трех американских брендов. Они обнаружили от 110 до 370 тысяч частиц, в которых 90% составлял нанопластик. Некоторые частицы не удалось определить, что указывает на возможное еще большее количество пластика в воде.