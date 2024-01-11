Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Турция, Румыния и Болгария объявили о создании группы

11 января 2024, 18:02
Турция, Румыния и Болгария договорились о создании специальной военно-морской группы для борьбы с минами в Черном море.

Группа будет заниматься поддержанием безопасности и мира в регионе и не является угрозой для других стран. Это сотрудничество поможет улучшить отношения между этими трёмя странами, пишет ФедералПресс.

Инициатива по созданию этой группы принадлежит Турции, которая два года назад запретила вход в Черное море для военных кораблей, которые не принадлежат черноморским государствам. Это решение было принято из-за конфликта на Украине. Однако Турция не планирует открывать проливы для украинских кораблей, пока конфликт продолжается.

А в России власти вместе с компанией «Норникель» запустили программу, которая направлена на решение экологических проблем в Норильске.

Подпишитесь
4 млрд инвестиций. Пятизвездочную гостиницу в Омске построит Александр Антропенко
Сегодня, 11:11
Землячка министра. Замом Наркевича в омском минздраве стала чиновница из Красноярска
Сегодня, 14:46
«Приняли как родного сына». Как прошли новогодние праздники в омском вытрезвителе
Сегодня, 02:00
Прокуратура обязала мэра Шелеста незамедлительно разобраться с уборкой снега в Омске
Сегодня, 14:41
«В отрыве от цивилизации». Омская деревня попала в ловушку из-за последствий метели
Сегодня, 14:49
Казаки призвали отменить в Омске концерт Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке»
Сегодня, 14:12