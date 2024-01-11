Турция, Румыния и Болгария объявили о создании группы

Инициатива по созданию этой группы принадлежит Турции, которая два года назад запретила вход в Черное море для военных кораблей, которые не принадлежат черноморским государствам. Это решение было принято из-за конфликта на Украине. Однако Турция не планирует открывать проливы для украинских кораблей, пока конфликт продолжается.