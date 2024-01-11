Турция, Румыния и Болгария объявили о создании группы

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Группа будет заниматься поддержанием безопасности и мира в регионе и не является угрозой для других стран. Это сотрудничество поможет улучшить отношения между этими трёмя странами, пишет ФедералПресс.
Инициатива по созданию этой группы принадлежит Турции, которая два года назад запретила вход в Черное море для военных кораблей, которые не принадлежат черноморским государствам. Это решение было принято из-за конфликта на Украине. Однако Турция не планирует открывать проливы для украинских кораблей, пока конфликт продолжается.
А в России власти вместе с компанией «Норникель» запустили программу, которая направлена на решение экологических проблем в Норильске.