Турция готова усилить посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине

Директор Центра исследований современной Турции российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинария Аврутина выразила свои ожидания от возможной встречи президентов. Она считает, что это будет логическим продолжением работы между аппаратами двух государств. Основной темой встречи, по ее мнению, станет российско-украинский конфликт и роль Турции в его урегулировании. Также будет обсуждаться политико-экономические проекты, которые представляют интерес для Турции, пишет runews24.ru.