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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Турция готова усилить посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине

11 января 2024, 12:49
Турция готова укрепить свою посредническую роль в поиске решения конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ведется согласование даты встречи между лидерами России и Турции — Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

Директор Центра исследований современной Турции российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинария Аврутина выразила свои ожидания от возможной встречи президентов. Она считает, что это будет логическим продолжением работы между аппаратами двух государств. Основной темой встречи, по ее мнению, станет российско-украинский конфликт и роль Турции в его урегулировании. Также будет обсуждаться политико-экономические проекты, которые представляют интерес для Турции, пишет runews24.ru.

Однако ожидать сенсационных результатов не стоит. Встреча является показателем конструктивных отношений между Россией и Турцией. Об этом заявила эксперт.

По словам Дмитрия Пескова, такие контакты являются важными для развития двусторонних отношений между Россией и Турцией. Президенты могут связаться очень быстро при необходимости, такие планы реализуются за часы.

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