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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

иллюстрация

Снежные оковы. На Омскую область движется новая метель с 35-градусными морозами

11 января 2024, 12:01
Фото: Город55
иллюстрация

На выходных на Омскую область обрушится новая метель с 35-градусными морозами

Температура воздуха будет постепенно понижаться, предупреждают метеорологи.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на грядущие выходные. Уже в ближайшие сутки грядет существенное похолодание. Минимальная температура воздуха составит -35 градусов.

Завтра ночью, 12 января, похолодает до -25… -30 градусов. Местами возможно понижение до -35. В светлое время суток будет -14…-19 градусов, небольшой снег. Местами на дорогах появится гололедица. Юго-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с, но где-то будет и 17 м/с.

В субботу, 13 января, ночью термометр покажет -14… -19 градусов, местами -24. Днем потеплеет до -4… -9 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде снега. Скорость юго-западного, южного ветра составит 7-12 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В воскресенье, 14 января, в темное время суток температура опустится до -10… -15, местами до -19… -24 градусов. Днем температура воздуха составит -10… -15 градусов, но будет постепенно холодать. Прогнозируется метель, на дорогах появятся заносы. Западный, северо-западный ветер задует со скоростью 9-14 м/с, местами могут быть порывы 17-22 м/с.

Напомним, что накануне во время непогоды Омск и его область лишились электричества. На восстановление электроснабжения потребовалось менее двух часов. В регионе шел обильный снегопад, последствия которого местные жители ощутили на себе в вечерний и утренний часы пик.

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#Общество#Погода в Омске#Омск#Омская область#Новости#Погода на выходных#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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