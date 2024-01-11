Снежные оковы. На Омскую область движется новая метель с 35-градусными морозами

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на грядущие выходные. Уже в ближайшие сутки грядет существенное похолодание. Минимальная температура воздуха составит -35 градусов.
Завтра ночью, 12 января, похолодает до -25… -30 градусов. Местами возможно понижение до -35. В светлое время суток будет -14…-19 градусов, небольшой снег. Местами на дорогах появится гололедица. Юго-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с, но где-то будет и 17 м/с.
В субботу, 13 января, ночью термометр покажет -14… -19 градусов, местами -24. Днем потеплеет до -4… -9 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде снега. Скорость юго-западного, южного ветра составит 7-12 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с.
В воскресенье, 14 января, в темное время суток температура опустится до -10… -15, местами до -19… -24 градусов. Днем температура воздуха составит -10… -15 градусов, но будет постепенно холодать. Прогнозируется метель, на дорогах появятся заносы. Западный, северо-западный ветер задует со скоростью 9-14 м/с, местами могут быть порывы 17-22 м/с.
Напомним, что накануне во время непогоды Омск и его область лишились электричества. На восстановление электроснабжения потребовалось менее двух часов. В регионе шел обильный снегопад, последствия которого местные жители ощутили на себе в вечерний и утренний часы пик.