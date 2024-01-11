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Самая дорогая поездка в России на такси обошлась в 80 тысяч рублей

Самая дорогая поездка в России на такси обошлась в 80 тысяч рублей

11 января 2024, 11:42
Фото: Midjourney
В праздничные дни в 2024 году россиянин совершил самую дорогую поездку на такси из Москвы в Пензу, заплатив более 80 тысяч рублей за расстояние в 692 км; это соответствует стоимости 1400 км и является адекватной ценой.

Во время праздников обычно увеличивается количество людей, заказывающих такси. В новогодние каникулы 2024 года это тоже подтвердилось, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным сервиса «Таксиагрегатор», самая дорогая поездка в России обошлась пассажиру более чем в 80 тысяч рублей. Заказ был сделан из Москвы в Пензу 5 января. Расстояние между этими городами составляло 692 километра, а общая стоимость поездки составила более 83 тысяч рублей.

Экономист и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова отметила, что для такого маршрута такая цена является приемлемой. Обычно стоимость поездки на такси составляет примерно 50-100 рублей за километр. По этому расчету 692 километра должны были обойтись около 35 тысяч рублей. Кроме того, обратная дорога будет без пассажиров, поэтому стоимость только в одну сторону должна покрыть все расходы. Поэтому цена за поездку в 1400 километров является разумной.

В «Таксиагрегаторе» отметили, что наибольшее количество заказов такси по всей стране приходилось на последний рабочий день 2023 года — 29 декабря. Также спрос был выше в период с 15 по 30 декабря, вероятно, из-за подготовки россиян к праздникам. Средняя стоимость поездки в этот период составила 487 рублей.

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