Самая дорогая поездка в России на такси обошлась в 80 тысяч рублей

Экономист и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова отметила, что для такого маршрута такая цена является приемлемой. Обычно стоимость поездки на такси составляет примерно 50-100 рублей за километр. По этому расчету 692 километра должны были обойтись около 35 тысяч рублей. Кроме того, обратная дорога будет без пассажиров, поэтому стоимость только в одну сторону должна покрыть все расходы. Поэтому цена за поездку в 1400 километров является разумной.