Самая дорогая поездка в России на такси обошлась в 80 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Во время праздников обычно увеличивается количество людей, заказывающих такси. В новогодние каникулы 2024 года это тоже подтвердилось, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По данным сервиса «Таксиагрегатор», самая дорогая поездка в России обошлась пассажиру более чем в 80 тысяч рублей. Заказ был сделан из Москвы в Пензу 5 января. Расстояние между этими городами составляло 692 километра, а общая стоимость поездки составила более 83 тысяч рублей.
Экономист и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова отметила, что для такого маршрута такая цена является приемлемой. Обычно стоимость поездки на такси составляет примерно 50-100 рублей за километр. По этому расчету 692 километра должны были обойтись около 35 тысяч рублей. Кроме того, обратная дорога будет без пассажиров, поэтому стоимость только в одну сторону должна покрыть все расходы. Поэтому цена за поездку в 1400 километров является разумной.
В «Таксиагрегаторе» отметили, что наибольшее количество заказов такси по всей стране приходилось на последний рабочий день 2023 года — 29 декабря. Также спрос был выше в период с 15 по 30 декабря, вероятно, из-за подготовки россиян к праздникам. Средняя стоимость поездки в этот период составила 487 рублей.