РЭО выпустил альбом лучших практик по раздельному накоплению мусора

С раздельного сбора мусора начинает выстраиваться вся технологическая цепочка в отрасли ТКО, поэтому его продвижение необходимо для развития всей сферы и формирования циклической экономики. Об этом заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, альбом был создан для того, чтобы раздельный сбор был доступен для потребителей, передает 56orb.ru.