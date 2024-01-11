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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Путин представил новый сайт о российских заповедных территориях

11 января 2024, 17:03
Владимир Путин объявил о запуске интернет-сайта nature.kremlin.ru, посвященного уникальным природным зонам России. Президент отметил, что на сайте будет доступно множество видео- и фотоматериалов о работе заповедников и заповедных зон.

Он подчеркнул, что это предоставит возможность людям, интересующимся природой, познакомиться с этими местами более полно, пишет RT. Создание сайта является важным шагом в направлении привлечения внимания общества к природным богатствам России.

Стоит добавить, что наряду с заповедниками в России работают почти 20 тысяч промышленных предприятий. Наиболее плотно они расположены в Сибири, на Урале, на Севере, в центральной части России. Города, расположенные здесь, к примеру Норильск, страдают от экологических проблем, которые, надо сказать, сегодня активно решаются на федеральном уровне.

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