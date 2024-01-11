Путин представил новый сайт о российских заповедных территориях

Стоит добавить, что наряду с заповедниками в России работают почти 20 тысяч промышленных предприятий. Наиболее плотно они расположены в Сибири, на Урале, на Севере, в центральной части России. Города, расположенные здесь, к примеру Норильск, страдают от экологических проблем, которые, надо сказать, сегодня активно решаются на федеральном уровне.