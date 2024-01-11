Награжден посмертно. В Омской области простились с участником СВО Русланом Успановым

Уроженцу Омской области было 33 года. Отслужив чуть больше года, сержант героически погиб. В сообществе администрации Оконешниковского района пишут, что Руслана мобилизовали в октябре 2022 года. Известно, что боец проходил службу в воздушно-десантных войсках.