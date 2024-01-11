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Published Сегодня, 06:06

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Updated Сегодня, 06:08

иллюстрация

Награжден посмертно. В Омской области простились с участником СВО Русланом Успановым

11 января 2024, 06:06
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области простились с участником СВО из Оконешниковского района

Мужчина отслужил на территории специальной военной операции чуть больше года и погиб.

Вчера, 10 января, в Оконешниковском районе попрощались с участником СВО Русланом Успановым. Он погиб 10 декабря 2023 года на территории ЛНР и ДНР.

Уроженцу Омской области было 33 года. Отслужив чуть больше года, сержант героически погиб. В сообществе администрации Оконешниковского района пишут, что Руслана мобилизовали в октябре 2022 года. Известно, что боец проходил службу в воздушно-десантных войсках.

В память о погибшем в его родном районе организовали траурный митинг. Церемония прощания прошла со всеми воинскими почестями. Руслана Успанова посмертно наградили орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, добавили в муниципалитете.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего.

#Омск#Омская область#Смерть#Новости#Спецоперация#Прощание#Сво#Орден Мужества#Алина Ясинская#Боец СВО#Участник СВО#Зона СВО
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