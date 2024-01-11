Награжден посмертно. В Омской области простились с участником СВО Русланом Успановым

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Вчера, 10 января, в Оконешниковском районе попрощались с участником СВО Русланом Успановым. Он погиб 10 декабря 2023 года на территории ЛНР и ДНР.
Уроженцу Омской области было 33 года. Отслужив чуть больше года, сержант героически погиб. В сообществе администрации Оконешниковского района пишут, что Руслана мобилизовали в октябре 2022 года. Известно, что боец проходил службу в воздушно-десантных войсках.
В память о погибшем в его родном районе организовали траурный митинг. Церемония прощания прошла со всеми воинскими почестями. Руслана Успанова посмертно наградили орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, добавили в муниципалитете.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего.