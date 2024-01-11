Исчезла без следа. В Омске ищут женщину в черной шубе, пропавшую почти месяц назад

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Омске с прошлого года ищут 48-летнюю женщину. Она исчезла 14 декабря 2023 года. Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали, как выглядит исчезнувшая.
Ее рост — 167 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темно-русые волосы, зелено-карие глаза. В день исчезновения она была в длинной черной шубе, серых сапогах и такого же цвета шапке.
Не уточняется, где женщину видели в последний раз. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 102. Поисковики опубликовали фотографию пропавшей в своем официальном сообществе.