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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:21

иллюстрация

Исчезла без следа. В Омске ищут женщину в черной шубе, пропавшую почти месяц назад

11 января 2024, 05:19
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске до сих пор ищут женщину в черной шубе, пропавшую почти месяц назад

Поисково-спасательный отряд объявил, что им нужна помощь добровольцев, которые подключатся к поискам пропавшей.

В Омске с прошлого года ищут 48-летнюю женщину. Она исчезла 14 декабря 2023 года. Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали, как выглядит исчезнувшая.

Ее рост — 167 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темно-русые волосы, зелено-карие глаза. В день исчезновения она была в длинной черной шубе, серых сапогах и такого же цвета шапке.

Не уточняется, где женщину видели в последний раз. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 102. Поисковики опубликовали фотографию пропавшей в своем официальном сообществе.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Пропала девушка#Пропал человек#Пропала женщина#Поиски человека#Алина Ясинская
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