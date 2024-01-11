Игорные зоны России в Новый год посетили свыше 84 тыс. туристов

За новогодние каникулы в российские игорные зоны съехалось свыше 84 тысяч отдыхающих. Согласно информации за период с 1 по 8 января этого года, туристы посетили игорные зоны в Сочи, Калининграде, Владивостоке и на Алтае.