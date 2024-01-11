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Published Сегодня, 17:57

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Updated Сегодня, 17:59

Игорные зоны России в Новый год посетили свыше 84 тыс. туристов

11 января 2024, 17:57
За новогодние каникулы в российские игорные зоны съехалось свыше 84 тысяч отдыхающих. Согласно информации за период с 1 по 8 января этого года, туристы посетили игорные зоны в Сочи, Калининграде, Владивостоке и на Алтае.

Этот показатель является рекордом последних лет и превышает прошлогодние цифры на 68%. Также он превосходит уровень до пандемии. По данным Pravda.Ru.

Специалисты указывают, что рост туристического потока в игорные зоны обусловлен не только интересом к азартной игре, но и желанием посетить концерты, спортивные шоу, новые городские пространства и места с хорошим выбором еды.

Например, в Сочи под руководством мэра Копайгородского полностью завершили благоустройство парковых зон в центре города, куда туристы отправляются в первую очередь.

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