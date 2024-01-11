Игорные зоны России в Новый год посетили свыше 84 тыс. туристов

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Этот показатель является рекордом последних лет и превышает прошлогодние цифры на 68%. Также он превосходит уровень до пандемии. По данным Pravda.Ru.
Специалисты указывают, что рост туристического потока в игорные зоны обусловлен не только интересом к азартной игре, но и желанием посетить концерты, спортивные шоу, новые городские пространства и места с хорошим выбором еды.
Например, в Сочи под руководством мэра Копайгородского полностью завершили благоустройство парковых зон в центре города, куда туристы отправляются в первую очередь.