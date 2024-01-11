Хоценко заявил об обновлении мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны

Глава региона на старте конкурсного отбора отметил, что данная работа является одной из важнейших, в том числе и потому, что в 2024 году празднуется 80-летний юбилей Великой Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на конкурс в общей сложности поступило порядка 80 инициатив по обновлению мемориалов и памятников в селах.