Хоценко заявил об обновлении мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Губернатор Омской области сообщил, что в наступившем году на территории региона благоустроят больше 40 памятников и мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Соответствующее предложение сделали Виталию Хоценко жители муниципальных районов.
Глава региона на старте конкурсного отбора отметил, что данная работа является одной из важнейших, в том числе и потому, что в 2024 году празднуется 80-летний юбилей Великой Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на конкурс в общей сложности поступило порядка 80 инициатив по обновлению мемориалов и памятников в селах.
Как уточнил губернатор Омской области Виталий Хоценко, проекты по благоустройству жители региона предложили в рамках программы местных инициатив «Решают люди». Эти работы в текущем году будут профинансированы из регионального бюджета.
«За предыдущие три года профинансировано порядка 20 инициативных проектов по благоустройству территорий памятников и мемориалов, сейчас же за один год планируется обустроить в два раза больше объектов в преддверии юбилея Великой Победы», — отмечается на сайте регионального правительства.
Больше всего откликов в рамках конкурса набрали проекты по обновлению памятников в Уленкуле и Почекуево Большереченского района, в селах Чебаклы, Становка и Уралы Большеуковского района. Однако на этом работы не закончатся. Также благоустройство организуют в селе Октябрьское Горьковского района, в Новоягодном Знаменского района и Ачаире Омского района.
В поселке Боевой (Исилькульский район) в 2024 году продолжат обновлять мемориальный сквер, за который взялись в прошлом году. Кроме того, благоустроят обелиски и мемориалы в селах Царицыно, Лагушино, в деревне Семеновска (Калачинский район) и в самом Калачинске.
Соответствующие работы организуют и в других населенных пунктах Омской области. Одновременно с этим будут обустроены площади перед памятниками для проведения патриотических мероприятий. Их озеленят, поставят ограждения, проведут освещение, поставят скамейки и другие элементы благоустройства.