Глава РЭО Буцаев объявил партнеров конкурса «Зеленый квадрат»

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что конкурс «Зеленый квадрат» проводится в два этапа. Первый этап заочный — конкурс эскизов, второй очный — создание арт-объектов. Авторов лучших работ в феврале пригласят участвовать в очной образовательной программе Академии творческих индустрий «Меганом». В сотрудничестве с резидентами арт-кластера «Таврида», известными художниками и профессионалами, победители конкурса займутся разработкой готовых арт-объектов на основе своих эскизов и концептов. А в марте им предстоит представлять свои работы на выставке арт-объектов в рамках Всемирного фестиваля молодежи, подвел итог Бойко.