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До марта «зонтичные» поручительства принесут МСП 50 млрд рублей кредитов

До марта «зонтичные» поручительства принесут МСП 50 млрд рублей кредитов

11 января 2024, 08:13
Фото: Midjourney
Опираясь на механизм «зонтичных» поручительств для малого бизнеса, Корпорация МСП на первый квартал 2024 года довела до банков 25 млрд рублей. Под эти поручительства бизнес в банках-партнерах сможет оформить кредитов не менее чем на 50 млрд рублей.

Поручительства готовы предоставить в 19 банках, для МСП они бесплатны.

«Одна из задач „зонтичных“ поручительств — повышать для предпринимателей доступность кредитных средств, чтобы их было проще привлекать в бизнес. Доступность льготного финансирования находится на первом месте среди запросов МСП», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также указал, что, согласно данным КМСП и Минэкономразвития, получатели финансовой господдержки в шесть раз реже приходят к необходимости закрытия бизнеса после трех лет деятельности. Год спустя после оформления кредита такие предприятия достигают более высоких финансовых показателей по сравнению с теми, кто поддержкой не воспользовался. Поэтому очевидно, что финансовая помощь может заметно влиять на развитие сектора МСП и способствовать повышению доступности заемного финансирования, подытожил Исаевич. Об этом пишет ria.ru.

Следует принять во внимание, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП могут покрыть до 50% от суммы банковского кредита и обеспечить предпринимателю помощь даже в ситуации отсутствия требуемого залога. Сумма одного поручительства может составить до миллиарда рублей при сроке до 15 лет. «Зонтичный» механизм можно привлечь на инвестиционные цели, для обеспечения по кредитам малого и среднего бизнеса, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.

Механизм «зонтичных» поручительств был сформирован по инициативе президента в 2021 году и запущен в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

#Общество
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