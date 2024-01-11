До марта «зонтичные» поручительства принесут МСП 50 млрд рублей кредитов

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:18
Поручительства готовы предоставить в 19 банках, для МСП они бесплатны.
«Одна из задач „зонтичных“ поручительств — повышать для предпринимателей доступность кредитных средств, чтобы их было проще привлекать в бизнес. Доступность льготного финансирования находится на первом месте среди запросов МСП», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также указал, что, согласно данным КМСП и Минэкономразвития, получатели финансовой господдержки в шесть раз реже приходят к необходимости закрытия бизнеса после трех лет деятельности. Год спустя после оформления кредита такие предприятия достигают более высоких финансовых показателей по сравнению с теми, кто поддержкой не воспользовался. Поэтому очевидно, что финансовая помощь может заметно влиять на развитие сектора МСП и способствовать повышению доступности заемного финансирования, подытожил Исаевич. Об этом пишет ria.ru.
Следует принять во внимание, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП могут покрыть до 50% от суммы банковского кредита и обеспечить предпринимателю помощь даже в ситуации отсутствия требуемого залога. Сумма одного поручительства может составить до миллиарда рублей при сроке до 15 лет. «Зонтичный» механизм можно привлечь на инвестиционные цели, для обеспечения по кредитам малого и среднего бизнеса, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.
Механизм «зонтичных» поручительств был сформирован по инициативе президента в 2021 году и запущен в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.