До марта «зонтичные» поручительства принесут МСП 50 млрд рублей кредитов

«Одна из задач „зонтичных“ поручительств — повышать для предпринимателей доступность кредитных средств, чтобы их было проще привлекать в бизнес. Доступность льготного финансирования находится на первом месте среди запросов МСП», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также указал, что, согласно данным КМСП и Минэкономразвития, получатели финансовой господдержки в шесть раз реже приходят к необходимости закрытия бизнеса после трех лет деятельности. Год спустя после оформления кредита такие предприятия достигают более высоких финансовых показателей по сравнению с теми, кто поддержкой не воспользовался. Поэтому очевидно, что финансовая помощь может заметно влиять на развитие сектора МСП и способствовать повышению доступности заемного финансирования, подытожил Исаевич. Об этом пишет ria.ru.