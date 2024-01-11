Для выживания. Многодетной матери из Омской области дали участок без света и воды

После обращения многодетной местной жительницы, прокуратура Таврического района установила, что муниципалитет предоставил женщина участок на улице Урицкого села Сосновское для индивидуального строительства жилья. Однако земля не была готова к стройке, на участке не было необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры: воды, дороги и освещения.