Для выживания. Многодетной матери из Омской области дали участок без света и воды

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
После обращения многодетной местной жительницы, прокуратура Таврического района установила, что муниципалитет предоставил женщина участок на улице Урицкого села Сосновское для индивидуального строительства жилья. Однако земля не была готова к стройке, на участке не было необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры: воды, дороги и освещения.
Прокурор района направил в суд административный иск, согласно которому органы местного самоуправления обязаны обеспечить участок необходимыми условиями для проживания. Суд в полном объеме удовлетворил требования.
Сейчас исполнение судебного решения контролируется, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.