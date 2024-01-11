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Многодетной матери из Омской области дали участок, не приспособленный для жизни

Для выживания. Многодетной матери из Омской области дали участок без света и воды

11 января 2024, 10:07
Фото: 1MI

Многодетной матери из Омской области дали участок, не приспособленный для жизни

По этому вопросу женщина обратилась в прокуратуру, позже дело попало и в суд.

После обращения многодетной местной жительницы, прокуратура Таврического района установила, что муниципалитет предоставил женщина участок на улице Урицкого села Сосновское для индивидуального строительства жилья. Однако земля не была готова к стройке, на участке не было необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры: воды, дороги и освещения.

Прокурор района направил в суд административный иск, согласно которому органы местного самоуправления обязаны обеспечить участок необходимыми условиями для проживания. Суд в полном объеме удовлетворил требования.

Сейчас исполнение судебного решения контролируется, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Новости#Неблагоприятные условия#Анастасия Баянова#Условия проживания
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